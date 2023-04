BBB 23: Domitila se atrapalha, quebra ovos e brinca: ''Eu preciso de um milagre!''

Na cozinha com Sarah Aline, Domitila Barros pede ajuda ao público para chegar na final e derruba ovos enquanto guarda compras do VIP

Na cozinha da casa do BBB 23, enquanto guardavam as compras do VIP, Domitila Barros (38) e Sarah Aline (25) comentaram sobre a vontade de chegar no Top 3 do programa!

"Sarinha, por favor, pede pro Brasil dar uma chance para gente! Salgadinho, por favor, faz um milagre", disse a ativista. "Domi, eu quero. Estou primeiro pedindo para eu ficar amanhã!", respondeu a psicóloga, que disputa o paredão com Aline Wirley e Bruna Griphao.

A Miss Alemanha se atrapalha ao retirar as caixas da bolsa, que caem, e dois ovos se quebram. Chocada, a psicóloga colocou as mãos no rosto e disparou: "Domitilaaaaaaaaaa! É o whisky, Domitila!", referindo-se à bebida que a sister estava aproveitando no Quarto da Líder.

Aos risos, Domitila respondeu: "Assim a gente não vai chegar em top nenhum, né?". Na sequência, a sister cantou um trecho da música Ressuscita-me, da cantora Aline Barros.

"Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado... Faz tempo que eu não vejo a luz do dia", cantou enquanto limpava os ovos da mesa.

Confira o momento:

Domitila derrubou os ovos e dois se quebraram.



Sarah: "É o whisky da Domitila!" #BBB23pic.twitter.com/tC75eMDQFn — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 15, 2023

BBB 23: Sarah Aline se declara para Ricardo no aniversário do brother

Na madrugada deste sábado, 15, apesar de mais uma formação de Paredão no BBB 23, o clima foi de festa. Isso porque, é aniversário de Ricardo.

À meia-noite, Ricardo celebrou a nova idade na cozinha da casa mais vigiada do Brasil e recebeu abraços de Amanda, Bruna Griphao, Larissa e Aline Wirley. Sarah Aline beijou o biomédico que é seu affair na casa.

“Estou muito feliz de estar comemorando seu aniversário com você, que seja um ano de muita alegria e intensidade, igual a você”, ainda disse Sarah. A sister continuou dizendo o que desejava para Ricardo: “Muita saúde, muitas certezas, sonhos e realizações. Pra você e pra sua família".