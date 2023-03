BBB 23: Domitila revela motivo inesperado para não comer carne: 'Cheia de sangue'

Domitila conta sonho assustado que a fez parar de comer carne e surpreende com o motivo no BBB 23

Confinada no BBB 23, da Globo, Domitila Barros surpreendeu ao contar a história de quando decidiu parar de comer carne. Em conversa com os colegas, ela deu um motivo inusitado para não consumir mais o alimento e surpreendeu todo mundo.

O assunto surgiu quando os participantes estavam juntando as estalecas para as compras da Xepa no Big Brother Brasil. Ela disse que iria dar um valor menor porque não vai comer carne. Então, Cezar Black perguntou se ela não gosta de carne. Domitila respondeu com a história do sonho assustado que teve.

“Eu sonhei que eu abria com a mão e com a boca um boi para comer um fígado, velho. Aí percebi que sou uma pessoa sem ética, sou péssima. Aí desde essa época eu não consigo mais. Eu sonhei com a minha boca cheia de sangue, eu abrindo o boi”, disse ela.

E completou: “Aí eu parei de comer carne por isso. Nem nas festas eu estava comendo carne”.

Outro sonho de Domitila Barros

Nesta semana, Domitila Barrosrevelou que teve um sonho inusitado com Giovanna Ewbank. “Eu tive dois sonhos hoje de noite. Um sonho que eu estava no Top 10, e um sonho que quando eu saía a Giovana Ewbank me convidava pra ir na casa dela conhecer a Titi. Eu vi a Titi uma vez com ela no aeroporto, eu não lembro quando. Mas foi muito fofo no sonho, e ele moravam tipo assim numa serra, num lugar bem natural”.