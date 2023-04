BBB 23: Domitila explica relação com pai de Bruna Griphao após eliminação

Chamada de madrasta da Bruna Griphao no programa, Domitila explicou o caso no 'Bate-papo BBB'

Apelidada como madrasta de Bruna Griphao pelos brothers, Domitila explicou porque citou tantas vezes o pai da sister nas edições, Kakau Orphão.

Tudo começou quando Domitila afirmou que não havia citado Bruna no jogo da discórdia por conta de um apreço que tinha pelo pai dela, sem conhecê-lo, falando de forma espiritual.

"Quando conheci a Bruna, ela sempre falava que a força vinha do pai. No dia do primeiro Jogo da Discórdia, queria falar coisa ruim para ela, mas ela já tinha sido tão massacrada que deixei. Eu pensava no pai dela", explicou Domi no 'Bate-papo BBB'.

"Porque o pai dela era muito parceiro e sofria com ela. Amo muito meus pais. Eu sentia a presença dele. Ele ama tanto a Bruna que ele tá lá dentro. A interpretação deixa para quem quiser", explicou.

Em uma brincadeira nos stories, ele chegou a dizer que não conhecia Domitila, se justificando de brincadeira para a esposa. “Não conhecia a Domitila antes do BBB. Prefiro achar engraçado essa fala dela, pois é totalmente aleatória. Não sei de onde ela tirou isso”, disse ao Gshow.

Domitila falou sobre o namorado

No 'Bate-Papo BBB', Domitila falou sobre o namorado alemão misterioso. "Quem é o namorado de Domitila Barros?", perguntaram as apresentadoras.

A ativista contou que só falou dele no final da temporada porque estava sentindo muita saudade."Ele é muito tímido", acrescentou. Domitila ainda mandou um recado para ele em alemão, e as apresentadoras brincaram com a tradução: "Foi uma declaração amorosa. A tradução simultânea diz que ela ama, está com saudade e está chegando. E perdoa por ter exposto no Gshow".