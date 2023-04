BBB 23: Domitila elogia atitude de Bruna Griphao: 'Acho bonito'

Domitila Barros chama Bruna Griphao para conversar após a briga da atriz com Cezar Black na casa do BBB 23

Nesta quinta-feira, 13, a Miss Alemanha Domitila Barros chamou a atriz Bruna Griphao para uma conversa na casa do BBB 23, da Globo. Ela foi conversar com a sister sobre a briga dela com Cezar Black na noite anterior. Domitila elogiou o fato de Bruna ter brigado para defender a amiga Larissa.

"Não foi em nenhum momento dizer que o erro não foi grande, foi. E não foi em nenhum momento dizer que ela não merece estar aqui ou que a gente faria diferente", disse ela, e completou: "Você não precisa entender, você me disse agora coisas, muitas das coisas que você está me dizendo estou escutando pela primeira vez e como falei, repito, acho bonito você defender a Larissa, acho bonito você sair do quarto daquela forma, tanto é que foi por isso que eu não entrei naquela vibe".

Logo depois, Domitila também comentou sobre a sua própria relação com Bruna. "Ontem na festa, as duas conseguiram diferenciar jogo e eu gostei muito de ver quando você estava cantando a minha música, eu poder curtir com você a sua música, isso também era um tema que a gente tinha, desde aquela vez, tá entendendo como é?", contou ela.

"E você não fez errado de defender sua amiga, tanto é que, a primeira coisa que falei, foi: 'Black, sente-se e você agora vai ficar calado escutando e se você quiser falar vai ser depois na calma' e achei ainda necessário procurar essa conversa. Entendo que hoje é um dia de Paredão e eu não quero procurar amanhã para parecer que só procurei porque ele ficou, porque ele saiu ou porque não sei o que, é porque realmente é importante", completou.

Domitila fala sobre a votação no BBB 23

Nesta quarta-feira, 12, a Miss Alemanha e ativista Domitila Barroscomeçou a questionar a votação doBig Brother Brasil 23. “O público da Bruna e da Sarah são opostos. A minha pergunta é: o público da Sarah, eles têm tempo e acessibilidade pra ficar votando? Eu não saí, não peguei briefing. Mas, pra votar, você tem que gostar muito do programa, tem que tempo livre de dia e de madrugada, e tem que ter acesso a internet, a aparelho, a tudo”, disse a Miss Alemanha, usando como exemplo as torcidas da psicóloga Sarah Aline e da atriz Bruna Griphao.

“Se eu trabalho 12 horas por dia, assisto Big Brother pra dormir, durmo e no dia seguinte já vou trabalhar de novo, eu vou entre um plantão e outro, virar noite organizando mutirão e fazendo mutirão? Não tô dizendo que o público da Sarah é esse, mas até quando eu tô no Paredão isso me conforta. Não significa que porque teve mais votos é o público maior, porque ainda tem acessibilidade e tempo”, completou a ativista.