BBB 23: Domitila e Tina protagonizam primeira discussão

Domitila e Tina se estranham após o Jogo da Discórdia: 'Você está no meu radar'

O primeiro Jogo da Discórdia do BBB 23 parecia que ia ser leve, mas já criou a primeira discussão entre os participantes confinados. Logo após a dinâmica, Tina e Domitila se desentenderam por causa do climão na dinâmica.

No Jogo da Discórdia, as duplas delas trocaram as placas de Menos Afinidade e as duas foram tirar satisfação. Domitila contou que sente dificuldade em se aproximar de Tina. “Eu tenho até dificuldade do contato visual com você. É uma coisa que eu percebo”, disse ela. E Tina não gostou do que ouviu.

“Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu [me olhar], me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo. Você está no meu radar”, disse ela.

Um tempo depois, Tina desabafou com seus amigos sobre o atrito com Domitila. "Foi bem desgastante. Aconteceu muita coisa, a gente não teve afinidade. A gente deixou claro qual [a nossa] leitura sobre eles dois. A gente votou neles, e eles na gente. Ela disse que conseguiu falar com todo mundo, mas não conseguiu olhar para a minha cara", disse ela.