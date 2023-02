BBB 23: Domitila diz que é bruxa e conta sobre 'momento' com pai de Bruna Griphao

Em conversa com brothers na área externa do BBB 23, Domitila Barros dá detalhes do momento de conexão com o pai da atriz Bruna Griphao

A Miss Alemanha Domitila Barros (38) explicou o momento em que contou ter tido uma conexão com o pai da atriz Bruna Griphao (24) que também está confinada no BBB 23.

Após ter viralizado uma conversa entre as duas recentemente, a modelo voltou a falar sobre o assunto em conversa com participantes na casa mais vigiada do Brasil.

Em papo na área externa com Bruna, MC Guimê e Ricardo, Domitila afirmou que é uma bruxa e contou sobre o momento de conexão com o pai da atriz, Kakau Orphao.

"Se você perguntar a Paula, eu sou uma bruxa. Eu vejo coisas, eu escuto coisas e no dia eu tive, no meu ponto de vista, eu tive um momento com o pai da Bruna. De ele estar aqui e eu sentir ele sussurrando no meu ouvido: ‘Domitila, isso e aquilo'", disse a sister.

A história contada por Domitila deu o que falar na casa e nas redes sociais, já que ela nem conhece o pai de Bruna. A sister Larissa chegou a brincar que a modelo queria se tornar madrasta da atriz.

Vale lembrar que Domitila já havia tentado explicar sua fala: "Foi o momento mais conectada que a gente teve. Eu falei: ‘Bruna, com todas as nossas diferenças, eu vejo o valor que seu pai passou pra você, e eu amo seu pai por isso’. A música tava alta e ela escutou essa parte: ‘Eu amo seu pai’, e começou a me zoar com isso".

Confira Domitila explicando sobre o 'momento' com pai de Bruna Griphao:

“Eu tive um momento com o pai da Bruna, de eu tá aqui e de eu sentir ele sussurrando no meu ouvido, ‘Domitila é isso e aquilo’”



| Reprodução: Globo/Globoplay



BBB 23: Perfis de Bruna, Larissa e Amanda repudiam falas de brothers sobre seus corpos

Os perfis de Amanda, Bruna Griphao e Larissa se pronunciaram nas redes sociais sobre o momento em que Gustavo, Cezar e Cristian assistem às sisters na televisão no quarto do líder e opinam sobre seus corpos.

"Os caras nem piscam, vei", disse Gustavo, que então, foi até o painel de controle para mudar a câmera, mas foi repreendido por Cristian. "Não tira não", disse. "Você é doido. Um pay per view desses", disparou Cezar. "O Black nem pisca, vei. Olha a cara dele", disse Gustavo. Nesse momento, Bruna Griphao se enxugava após o banho. Um dos momentos mais problemáticos foi quando Amanda apareceu e tampou a visão que eles tinham de Bruna Griphao.

"Bora, Amandinha, chega aí pro lado. Sai daí, Amanda", disparou Cristian. "Vai pro lado", disparou Cezar. Depois, os três analisaram Larissa. Eles ficaram comentando os procedimentos estéticos aos quais a professora de educação física já se submeteu.

