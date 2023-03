BBB 23: Domitila bate um milhão de seguidores após deboche de brothers

Fãs fazem Domitila Barros alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram após Larissa, Gabriel e Tina debocharem dos números da sister

Após ser alvo de piada dos brothers eliminados do BBB 23, Domitila Barros (38) disparou nas redes sociais com a ajuda do público!

Durante a manhã desta quarta-feira, 22, os internautas repercutiram o momento em que Gabriel, Larissa e Tina debocharam dos números da Miss Alemanha em papo na Casa do Reencontro. Tina brincou: "Falei que ia falar para a Domi: 'Domi, você tem 37 fã-clubes, 18 na Alemanha'. Eu vou inventar!", disse, arrancando risadas de Larissa e Gabriel.

Após a repercussão, Domitila recebeu ajuda dos fãs e bateu a marca de um milhão de seguidores no começo da tarde desta quarta-feira, 22, ultrapassando Tina, que tem 536 mil, e Gabriel Fop, que soma 807 mil, ficando atrás de Larissa, que conta com 2,5 milhões.

A equipe da sister comemorou o feito no Instagram. "O sonho com o milho branco agora faz mais sentido que tudo. Gratidão pelo primeiro MILHÃO que conquistamos por aqui! Temos certeza que além de ficar muito feliz com esses números, Domitila saberá utilizar para o bem. A influência que ela está conquistando será utilizada para algo que ela luta desde pequena, que é dar voz a causas que infelizmente hoje não recebem a atenção que merecem. O nosso time está ficando ainda mais lindo. Vamos firmes, pois valerá a pena todo esforço!", celebraram, horas depois de postarem sobre os 800 mil seguidores.

"Falaram que éramos apenas 37 seguidores e a quarta-feira começou com o nosso time atingindo 800K de seguidores. GRATIDÃO! Estamos crescendo cada vez mais e queremos que todos se unam por um propósito maior: levar nossa leoa o mais longe possível, pois ela merece muito tudo que vem sendo conquistado, o caminho que vem sendo construído é lindo! E vale lembrar, não importa se é 1 ou 1 milhão, cada um tem sua importância e faz parte dessa história!", escreveram em post anterior.

Confira os posts na página de Domitila:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

Tina, Larissa e Gabriel zombando da Domitila e falando que vão tirar sarro com a cara dela, que vão falar sobre os seus seguidores e que só tem apenas 37 fãs #BBB23



pic.twitter.com/j2wbR5a4zq — Domitila Barros (@domitila_barros) March 22, 2023

BBB 23: Larissa critica falas de Domitila Barros

Na Casa do Reencontro, Larissa conversou com Gabriel sobre as falas de Domitila Barros sobre ela dentro do BBB 23. "Falando muita coisa pesada sobre mim", disse a professora de Educação Física. "Aquele bagulho que ela falou pro Fred no carro foi um dos bagulhos mais zoados que ela já falou na vida", pontuou Gabriel.

Larissa, então, disse que a participante falou até da sua ansiedade dentro do jogo do BBB 23. "Ela falou até da minha ansiedade. Foi muito feio. Teve um dia que estava na sala e falei que estava com palpitação no peito por causa da minha ansiedade. Tu acredita que ela estava lá fora e conversou com as meninas falando: 'O botão tá verde'", explicou ela. "Querendo que você apertasse o botão", avaliou Gabriel.

Ela continuou falando sobre a situação em que Domitila falou do botão de desistência. Em seguida, criticou um momento da modelo e Fred no Quarto Branco. "Fora ela pedir votação pra todos funkeiros, jogador de futebol. Ela sempre ficou me direcionando a isso", afirmou a professora. "Ela queria bagunçar a cabeça do Fred lá dentro", destacou Gabriel.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!