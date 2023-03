BBB 23: Domitila Barros relembra encontro com Whindersson Nunes: "Fã louca"

Durante conversa no BBB 23, Domitila Barros relembrou encontro que teve com o comediante Whindersson Nunes em Zurique

Nesta terça-feira, 14, Domitila Barros surpreendeu seus colegas de confinamento no BBB 23 ao comentar sobre encontro que teve com Whindersson Nunes.

“Eu conheci o Whindersson Nunes em Zurique. Eu fui no show dele, tipo uma fã louca, apaixonada. Porque uma amiga minha organizou a turnê dele lá, eu acho que ela organiza a turnê da Gloria Groove, a turnê do Whindersson e acho que se a Luísa [Sonza] já foi pra Europa não sei, mas se ela for, ela [amiga] queria contratar a Luísa pra fazer a turnê na Europa”, começou contando a modelo à Ricardo.

O biomédico perguntou se Domitila havia conhecido o comediante brasileiro no camarim do show. “O combinado era para ir ao camarim, só que nesse show ele ficou muito cansado porque foi o último show dele pela Europa toda”, explicou a Miss Alemanha.

A sister então contou quando realmente se encontrou com o ex-marido de Luísa Sonza: “No outro dia, eu fui no hotel. A gente ficou conversando no lobby, depois tiramos uma onda fora do hotel. Porque ele acordou e já tinha praticamente que fazer o check-out para ir para o aeroporto”.

“Olha que loucura, a gente se conheceu no hotel e se conversou. E eu no mesmo dia, ia ter que voltar para Berlim. Aí eu fui para o aeroporto, e ele foi para o aeroporto, só que eu não sabia que horas ele iria pegar o voo. E o aeroporto é enorme em Zurique. Dali a pouco, eu indo pra Duty Free de Zurique, na frente da Duty Free quem tá? Whindersson Nunes. E eu: ‘Não imaginava que iria te ver tão breve’. E ele: ‘Oxi, o que está fazendo aqui?’. A gente se encontrou no hotel, e duas horas depois no aeroporto. Era pra ser, sabe?”, finalizou a modelo.

