BBB 23: Domitila Barros reflete sobre idas ao paredão: "Muito absurdo"

Em conversa com Aline Wirley e Amanda, Domitila Barros falou sobre o que pensa sobre os votos que recebe

Nesta quarta-feira, 15, Amanda, Aline Wirley e Domitila Barros conversaram na piscina do BBB 23 sobre o jogo.

Durante a conversa, a ativista social refletiu sobre todas às vezes que recebeu votos ou indicações dos outros colegas de confinamento para ir ao Paredão.

"Eu fui seis vezes ao Paredão, essa [vez] eu mesma me coloquei", disse ela, relembrando que foi para a berlinda dessa última vez após perder a dinâmica no Quarto Secreto.

Em seguida, a miss Alemanha ressaltou que ir várias vezes para o paredão e não ser eliminada pelo público, não significa nada, já que pode ter ficado na casa porque outros precisavam ser eliminados antes. Ela ainda explicou acreditar que algo esteja acontecendo no jogo. "É muito absurdo pra mim", afirmou.

"Alguma coisa boa também sobre você mesma", comentou Aline. "Exatamente, é você ter a autoconfiança em você mesma", concordou Amanda.

Domitila completou: "Ontem, pra mim, eu fiquei muito eufórica. Como falei, se eu machuquei alguém não foi minha intenção. Foi realmente aquele momento. Eu juro, eu não tinha mais look pra Paredão", finalizou.

Encontro com Whindersson Nunes

Nesta última terça-feira, 14, Domitila surpreendeu seus colegas de confinamento ao comentar sobre encontro que teve com Whindersson Nunes.

"Eu conheci o Whindersson Nunes em Zurique. Eu fui no show dele, tipo uma fã louca, apaixonada. Porque uma amiga minha organizou a turnê dele lá, eu acho que ela organiza a turnê da Gloria Groove, a turnê do Whindersson e acho que se a Luísa [Sonza] já foi pra Europa não sei, mas se ela for, ela [amiga] queria contratar a Luísa pra fazer a turnê na Europa", começou.

"O combinado era para ir ao camarim, só que nesse show ele ficou muito cansado porque foi o último show dele pela Europa toda. No outro dia, eu fui no hotel. A gente ficou conversando no lobby, depois tiramos uma onda fora do hotel. Porque ele acordou e já tinha praticamente que fazer o check-out para ir para o aeroporto."

