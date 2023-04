BBB 23: Domitila Barros manda recado para o namorado alemão

Confinada no BBB 23, da Globo, Domitila Barros surpreende ao mandar recado para o namorado e cita o apelido dele

A Miss Alemanha Domitila Barros está apaixonada! Confinada no BBB 23, da Globo, ela mandou um recado para o seu namorado, que é o empresário alemãoMoritz Carlo. Os dois estão juntos há cerca de sete anos, mas ela mantém o relacionamento discreto e longe dos holofotes. Tanto que ela quase não falou dele durante o reality show. Porém, ao chegar na reta final, ela falou o apelido dele e fez um pedido.

Nesta terça-feira, 18, ela disse: “Se alguém que tiver contato com a mainha estiver assistindo, por favor, pede para mainha pedir a Mori para tentar ir ao Rio este final de semana. Por favor”. Então, Larissa perguntou quem é Mori, e a sister disfarçou.

“Mori é uma pessoa que eu quero muito que já esteja aqui no Rio. Quero que a minha mãe venha, quero que a Laurinha venha...”, afirmou ela.

Há pouco tempo, Domitila contou que conheceu o namorado devido ao trabalho e marcaram uma reunião em Berlim para falar um pouco mais sobre o projeto. Ao ver o empresário, ela se apaixonou à primeira vista. "Eu não conhecia ele, só tínhamos nos falado umas duas, três vezes pelo telefone. Quando ele chegou, eu falei: ‘É ele!’. Ele entrou e eu sabia. Na hora que eu vi ele, eu senti que eu conhecia ele de outras vidas, foi um reencontro", contou como tudo aconteceu.

Depois da reunião, eles marcaram um jantar no Dia dos Namorados. Alguns dias depois, ela foi para Paris vê-lo: "A gente marcou de jantar no Valentine's Day. Antes de sair de casa, eu falei para a menina que eu morava que eu ia sair com a pessoa que eu amo. Tenho muito essa questão de sensibilidade. Em Paris, a gente foi em uma roda-gigante, e ele falou para mim: ‘Eu acho que você é a mulher da minha vida’. Eu nunca imaginei viver uma história dessa.”