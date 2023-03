BBB 23: Desesperada, Amanda chora com eliminação Sapato: ''Bom coração''

Após expulsão de Cara de Sapato, Amanda chora e lamenta saída de seu companheiro mais próximo na casa

A eliminação de Cara de Sapato e Mc Guimê do BBB 23 nesta quinta-feira, 16, deixou os brothers abalados sem saber muito bem o que tinha acontecido durante a festa do líder com Dania Mendez. Bem próxima do lutador, a sister Amanda chorou muito com a saída dele e se mostrou abalada.

Tentando digerir o que havia acontecido para o atleta ser expulso do reality, a médica conversou com outros participantes sobre o amigo, que muita gente aqui fora achava que formaria um casal com ela.

"Ele errou. De alguma maneira, ele errou para o Tadeu vir e falar isso. Eles têm bom coração e eles vão reconhecer. Mas, tem coisas que não podem passar aqui dentro. As pessoas se inspiram nesse programa e podem replicar o que acontece aqui", falou Amanda.

Em seguida, a sister consola Dania Mendez, vítima da situação: "Não se culpe por nada, você não fez nada".

Amanda então continua tentando entender o que aconteceu na noite anterior para o amigo ter sido tirado da competição. "Será que foi algo que eu não vi, não percebi? (...) Ele tem um bom coração, ele vai ver lá fora".

Amanda fica abalada ao Sapato deixá-la para ficar com mexicana

O beijo de Cara de Sapato e Dania Mendez afetou bastante gente. Inclusive, a sister Amanda se mostrou bem abalada após ver que o lutador ir no Quarto Fundo do Mar com a mexicana na madrugada desta quinta-feira, 16.

Apesar de ter levado o beijo dos dois na brincadeira, a médica apareceu meio afetada depois do brother deixá-la sozinho no Quarto Deserto. As imagens do momento repercutiram na rede social e os fãs do suposto casal do BBB 23 ficaram desacreditados.

E a decepção com a ficada dos dois não ficou apenas no Brasil. Lá fora, em La Casa de Los Famosos, o affair da mexicana, o ator Arturo Carmona, ficou triste ao ver as cenas. A ex-BBB Key Alves, que está fazendo o intercâmbio por lá, até criticou a participante pelo comportamento dela com Sapato no BBB 23.

Nos comentários do vídeo, publicado pela conta Otariano, os internautas logo criticaram a situação. "O nome disso é livramento, Amandinha", falaram. "Pediu um sinal para Deus e ele mandou livramento, ela agradeceu", disseram outros. "Pior que isso, é o Sapato que só quer saber dela para ser ajudado em momento difíceis, e na hora da “curtição” largou na primeira oportunidade", opinaram.

Veja o momento de Amanda abalada: