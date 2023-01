BBB 23: De novo?! Homem misterioso é visto no confessionário do reality

Pela segunda vez, produção do BBB 23 deixa vazar imagem da equipe no confessionário e o momento repercute nas redes sociais

Um homem misterioso voltou a ser visto pelos telespectadores do BBB 23, da Globo, na transmissão 24 horas do reality show. O homem, que deve fazer parte da equipe do reality show, apareceu dentro do confessionário.

A câmera do local registrou o momento em que ele estava sentado na cadeira do confessionário na manhã desta segunda-feira, 30. Nas imagens, o homem apareceu com uma camiseta preta e um acessório que parecia um crachá. O momento aconteceu antes dos brothers começarem a gravar os depoimentos do Raio-X, que é algo que fazem todas as manhãs.

Assim que o vazamento das imagens foi percebido pela produção, a imagem foi cortada e passou a exibir outrolocal da casa.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que a gafe aconteceu. Também no BBB 23, um outro homem misterioso da equipe já apareceu dentro do confessionário durante um teste técnico da produção. A imagem também ficou no ar por pouco tempo.

Amanda enfrenta perrengue no banheiro do BBB 23

No último domingo, 29, Amanda Meirelles viveu um perrengue no banheiro do BBB 23 ao entupir o vaso sanitário. Ela contou que não conseguiu dar descarga após fazer suas necessidades fisiológicas no local e precisou pedir a ajuda da produção.

“Eu fui no banheiro e acho que estava entupido. Porque eu fiz um cocô pequenininho e não desceu”, disse ela. “Eu fiz só uma bolotinha. Assim, eu tenho capacidade de ir ao banheiro, porque eu não vou por muitos dias, mas não era hoje o dia de passar por esse constrangimento. Não era hoje”, contou ela, e completou: "Aí eu me constrangi e fui lá. Fui no confessionário, né? Aí eles falaram assim: a gente já está ciente”.