BBB 23: Cupida? Marvvila diz para Amanda e Cara de Sapato: ''Tem gente que shippa''

Em conversa na cozinha da Xepa, Marvvila e brothers agitam o casal Amanda e Cara de Sapato; confira a reação dos dois!

Depois da saída de Paula (28) da casa do BBB 23, a sister Marvvila (23) deu uma de cupido e falou para Amanda (31) e Cara de Sapato (32) o que muito gente queria dizer!

Na madrugada desta quarta-feira, em papo na cozinha da Xepa, os brothers ficaram conversando e o lutador de MMA ofereceu um pouco de sua comida para a sua parceira no confinamento, que entrou no reality como sua dupla.

Todo carinhoso, as sisters se surpreenderam com a atitude do lutador. "Ai, eu queria um Sapato na minha vida", brincou Bruna Griphao. Marvvila, então, sugeriu: "Sapato e Amanda, sabia que deve ter gente lá fora que shippa vocês, querendo vocês como um casal de verdade?".

"Sim, mas nós somos amigos", rebateu a médica. Gabriel Santana, então, comentou: "Inclusive algumas pessoas dentro da casa".

"Eu shippei por muito tempo, até eu entender que era amizade", confessou Griphao. "Eu tenho muita amiga mulher lá fora", disse Sapato. "Os dois combinam muito", declarou Bruno Gaga. "Nossa, depois do Jogo da Discórdia que o Sapato usou para fazer uma propaganda eleitoral da Amanda…", recordou Bruna. Marvvila ainda brincou: "Aí eu me apaixonava, hein?"

Em conversa com Bruno Gaga após a eliminação de Paula, Domitila citou o discurso de Tadeu Schmidt e opinou: "Por exemplo, aquele negócio dela poder ter o beijo, não foi pra ela [Paula]. Eu sinto que aquilo foi pra Amanda e Sapato. Eu não sei se eles têm relacionamento de amigo, ou um relacionamento assim..."

Confira Marvvila falando sobre Amanda e Cara de Sapato:

marvila dizendo que tem gente aqui fora que pode estar shipando DocShoe e o Sapato me lança um "pode ser"



MANOSpic.twitter.com/Q72xCI6rCZ — ellen | (@edevrieso) February 15, 2023

a dom falando que o aviso do tadeu sobre o beijo era pra docshoe, eu to passando malpic.twitter.com/4m8obBJNH7 — ellen | (@edevrieso) February 15, 2023

BBB 23: Eliminada, Paula assiste a vídeos de Cristian e desabafa

Após sua eliminação na noite de terça-feira, 14, no BBB 23, Paula (28) comentou sobre a relação com Cristian no confinamento. A quarta eliminada do reality show, com 72,5% dos votos em paredão contra Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê, foi recebida por Tadeu Schmidt no estúdio e falou de sua trajetória.

Questionada sobre a descoberta do jogo duplo de Cristian, a paraense falou: "A minha vontade era ter pegado o Cristian... Enfim, mas foi o jeito de eu colocar pra fora. Era como eu repetia: agressão é expulsão. Eu não poderia ter feito nada com ele. Mas é como, por exemplo, a Key fala que talvez pode ter sido VT, mas não foi, ele tirou a pior parte de mim. Porque eu saí de Jacundá dizendo: 'Eu não quero ser traída'... E foi assim que eu me senti, mas foi assim que meus colegas que estavam ali se sentiram, né?".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!