BBB 23: Cristian revela quem quer enfrentar no paredão: ''Se meu jogo foi sujo, o dele também foi''

Em papo com Aline Wirley no BBB 23, Cristian desabafa após eliminação de Paula e expõe com quem quer ir para o paredão

Após ser exposto no BBB 23, e a sister Paula (28) ser eliminada do BBB 23, na noite de terça-feira, 14, Cristian está se sentindo isolado na casa.

Após fazer o raio-x, o brother encontrou Aline Wirley na área externa. A ex-Rouge perguntou como ele está se sentindo. O empresário disse: "Não sei responder."

Ele ainda contou que teve muita dor de cabeça por ficar pensando na eliminação de Paula. "A gente fez um jogo complicado, arriscado, vamos dizer assim. E, pelo discurso do Tadeu, a gente tenta achar algumas respostas, encontrar algumas respostas, né?", avaliou ele.

Cristian admitiu que não estava confortável com o grupo do Quarto Fundo do Mar e que não teve pulso firme para falar com os integrantes. "O que a gente fez, eu e a Paulinha, foi errado, em relação estratégica de jogo, mas nunca se sabe, né? Eu sei que estou no próximo paredão, todo mundo já me falou que vai me colocar no próximo paredão, pra testar, então é isso", disse o gaúcho.

Tempo depois, o empresário revela que quer enfrentar Fred Nicácio na berlinda. "Quero muito ir com o Fredão pro Paredão. Se meu jogo foi sujo, o dele também foi", disparou.

Durante a conversa, Cristian chegou a se comparar com Gabriel Fop, o segundo eliminado da edição, que foi acusado de ter um comportamento abusivo com Bruna Griphao. "Me sinto como o Gabriel, parece a mesma situação. 'O Cristian tá ali, deixa ele ali'. Mas também é a consciência de cada um, não estou aqui para fazer de coitadinho, tive meus erros, sei quais foram meus erros, que foi somente o negócio de grupo. Com as meninas foi diferente, até quem tá de fora viu isso", disse ele.

Cristian "A gente fez um jogo complicado, arriscado, vamos dizer assim. E pelo discurso do Tadeu a gente tenta achar algumas respostas, encontrar algumas respostas, né?" Veja https://t.co/GPtqTbKACu#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/uyMRQMJj1X — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2023

BBB 23: Paula assiste a vídeos de Cristian e faz desabafo

Após a eliminação do BBB 23, Paula comentou sobre a relação com Cristian no confinamento. A quarta eliminada do reality show, com 72,5% dos votos em paredão contra Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê, foi recebida por Tadeu Schmidt (48) no estúdio e falou de sua trajetória.

Questionada sobre a descoberta do jogo duplo de Cristian, a paraense falou: "A minha vontade era ter pegado o Cristian... Enfim, mas foi o jeito de eu colocar pra fora. Era como eu repetia: agressão é expulsão. Eu não poderia ter feito nada com ele. Mas é como, por exemplo, a Key fala que talvez pode ter sido VT, mas não foi, ele tirou a pior parte de mim. Porque eu saí de Jacundá dizendo: 'Eu não quero ser traída'... E foi assim que eu me senti, mas foi assim que meus colegas que estavam ali se sentiram, né?".

