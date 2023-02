Big Brother / Conversas

BBB 23: Cristian revela motivo para não ter gostado de Gustavo no início do reality

Cristian esbanja sinceridade ao contar que não foi com a cara de Gustavo no início do BBB 23 e surpreende com o motivo: 'Sério?!'

Gustavo e Cristian no BBB 23 - Foto: Reprodução / Instagram