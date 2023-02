Big Brother / PRIMEIRAS IMPRESSÕES

BBB 23: Cristian revela impressão que teve de Bruna Griphao ao ver suas redes sociais antes de entrar no programa

Cristian comentou com Bruna Griphao que viu as redes sociais da atriz antes de entrar no BBB 23 e revelou qual foi a primeira impressão que teve

Cristian comentou com Bruna Griphao e Gabriel Santana sobre as primeiras impressões que teve da sister - Reprodução/Globo