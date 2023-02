BBB 23: Cristian passa vergonha ao descobrir número de seguidores

Brother Cristian esperava ter ganhado um milhão de seguidores após participação no BBB 23, mas se surpreendeu negativamente

O eliminado da última terça-feira, 21, Cristian, passou um momento um tanto desconfortável ao ver quantos seguidores ganhou com a participação no BBB 23.

No bate-papo BBB, ele foi questionado pelas apresentadoras se ele achava que havia atingido seu objetivo, que era de um milhão de seguidores. Ele disse que "achava que sim".

A comandante da atração Patrícia Ramos brincou: "Vontade de cortar um pedaço desse topete pra ver se eu ganho um pouco de autoestima".

A decepção veio. Ele havia ganhado 444 mil seguidores, mas mesmo surpreso, não se deixou abalar e disparou: "Não batemos um milhão, mas bateremos em breve".

Discurso de Tadeu Schmidt

"Chegou a hora, quando eu terminar seremos 16. Que expectativa né? Desde antes do outro paredão todo mundo queria um veredito sobre o Cristian. Pegando as palavras de alguns de vocês, a frase seria: 'não é possível que todo mundo nessa casa esteja errado e só você esteja certo, Cristian'. Ele sabia que não era general, não queria ser soldado, e tornou-se espião. Com todo o seu charme, que envolve a função, e todo o risco de ser desmascarado. Daquela maneira cruel reservada a um agente duplo. E foi desmascarado, virou vilão. Foi tão massacrado e isolado no jogo, que na hora de escolher a pessoa mais importante na casa, escolheu o Gustavo, que tinha acabado de votar nele para o paredão. Como uma pessoa nessa situação não vai sair?", disse Tadeu no discurso de eliminação do brother.