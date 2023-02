BBB 23: Cristian manda indireta no recado do eliminado

Após sair do BBB 23, Cristian deixou um vídeo para os companheiros de confinamento e afirmou: 'Pode minar o jogo de vocês'

O ex-BBB Cristian usou o recado do eliminado para dar um alerta para os participantes do reality show. Fora do BBB 23, ele gravou um vídeo para os colegas, que foi exibido na sala no final da tarde desta quarta-feira, 22. Na mensagem, ele mandou uma indireta para quem está se achando os 'generais' do jogo.

"Todo mundo espera uma resposta de alguém de fora para entender o que aconteceu aí dentro. Não desejo mal para ninguém, quero que vocês continuem no jogo. Cuidem com algumas peças que acham que são os generais porque, de repente, eles podem não ser, e isso pode minar o jogo de vocês", disse ele.

E completou: "Espero muito que vocês aproveitem todo esse tempo que vocês têm dentro da casa, aproveitem tudo o que tem para aproveitar. A gente se vê lá fora".

Cezar aponta quem pode ser o 'general' do BBB 23

Logo após o recado do eliminado Cristian, Cezar levantou uma hipótese sobre a indireta do rapaz em sua mensagem. Em conversa com Gabriel Santana, ele disse: “Acho que o que ele quis dizer é, cuidado com os generais ali dentro, que eles não são quem vocês pensam que são, uma coisa assim”. Então, Gabriel respondeu: “Como se quem a gente pensa que é general, não é general”.

Com isso, Cezar apontou quem ele acha que pode ser o 'general'. "Pra mim aquela ideia de general ali, velho, é sei lá, no meu entendimento ali, claramente é o Guimê, tá ligado? Não sei se vocês repararam, que sempre tem alguém por perto dele e sempre essa pessoa que está perto dele acaba cometendo uma atitude, assim, toma sempre pra si uma proporção grande e acaba gerando ali uma cortina de fumaça, que sempre tira o dele da reta. Paula era próxima dele, teve o negócio da Tina com várias confusões, Tina ter me colocado no Paredão, então assim, não sei se ele aconselha a galera muito errado lá dentro, depois teve esse lance do Alface também. Gabriel, mesmo antes do motivo dele ter saído, Gabriel estava completamente alucinado com esse negócio de jogo, jogo, jogo", afirmou.

Assim, Gabriel falou sobre Guimê. "O fato é, as pessoas mais próximas a ele estão saindo sempre, querendo ou não isso pode significar algo. A dupla dele saiu, principal aliado dele saiu, a Paulinha que era muito ligada a ele saiu, outras pessoas que são muito ligadas a ele agora são Alface e a Bruna", declarou.