BBB 23: Cristian leva bronca da produção durante as compras

Cristian tenta tomar uma atitude que não pode durante as compras no BBB 23 e a produção chama a atenção dele: 'Vá embora'

O brother Cristian levou um puxão de orelha da produção do BBB 23, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 20. Ele foi o escolhido para participar das compras da semana no mercado do reality show e tentou fugir das regras.

Em um momento, o rapaz tentou pegar um pacote de bolacha na hora de sair da área do mercado, mas foi impedido. Isso porque os alimentos disponíveis no mercado são apenas para consumo no local.

Rapidamente, a produção mostrou que está de olho em tudo e deu uma bronca em Cristian. “Não pode sair do mercado com comida na mão. Coma e vá embora”, disse a voz da produção.

Saiba mais sobre Cristian

Cristian tem 32 anos e é empresário. Ele nasceu e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e já tentou investir na carreira de modelo, mas não seguiu a profissão.

Ele se formou em Educação Física e fez pós-graduaçãoem Nutrição Esportiva. Ele é dono de um box de crossfit em sua cidade. O rapaz diz que tem iniciativa, gosta de fazer natação, gosta de festas e se considera um cara do bem. Ele contou que tem opinião forte e é um pouco teimoso e metódico.

Cristian é competitivo e quer fazer um jogo limpo no BBB 23. “Gosto de liderar e crio que tenho uma boa lábia. Vou jogar para ganhar”, contou ele.