BBB 23: Cristian reage ao ver gesto de Fred Nicácio durante conversa

Reação de Cristian ao ver cena com Fred Nicácio fazendo figa ao apertar a sua mão surpreende em entrevista no 'Mais Você'

O ex-BBB Cristian ficou surpreso ao ver uma cena com Fred Nicácio na casa do BBB 23, da Globo. Durante entrevista no programa Mais Você na manhã desta quarta-feira, 22, ele assistiu ao momento em que conversou com o médico após a conversa de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa. Naquele momento, Fred fez uma figa com os dedos ao apertar a mão de Cristian.

Ao ver a cena no programa de TV, Cristian ficou surpreso e sua reação foi revelada em sua expressão facial, que ficou séria. Logo depois, ele disse: “Não sei o que significa isso. Não sei se é maldade, preciso analisar melhor”.

Então, a apresentadora Talitha Morete falou sobre o assunto. “Ninguém pode falar por ele, se era proteção, se era só para evitar algo negativo, só ele pode dizer”, afirmou. Por sua vez, Cristian contou que não percebeu o gesto do Fred durante a conversa deles. "Não vi, eu realmente acho que ele é muito religioso, bem entendido. A gente virou alvo em relação de jogo, mas não foi nada fora isso. Não julgo ele, isso a gente pode conversar depois", contou.

Cristian foi eliminado do BBB 23 na noite de terça-feira, 21, com 48,32% dos votos ao enfrentar Fred e Ricardo no quinto paredão.

Cristian vendo que Dr Fred fez figa ao apertar a mão dele #BBB23pic.twitter.com/8ftD2TlpPV — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 22, 2023

Cristian fala sobre Key e Gustavo

No programa 'Bate-papo BBB', Cristian revelou o motivo para não ter dito para os brothers que Key Alves e Gustavo sabiam de suas intenções com Paula no jogo. Vivian Amorim perguntou se faltou coragem para expor o casal, mas Cristian nega e diz que não queria atacar o jogo dos outros confinados. No entanto, ao responder pergunta de internauta, ele deu outra resposta. “Será que o Cristian achava que GusKey era forte aqui fora e ficou com medo de jogar na roda tudo o que ouviu deles?”, quis saber o seguidor. O empresário admite que sim: “Realmente, pode ter sido isso”.

Patrícia Ramos comentou sobre a relação de Cristian com Gustavo e indagou sobre a amizade fora do confinamento. Cristian respondeu: “Aqui fora é outra coisa. Jogo, né? Todo mundo está querendo jogar”, disse o eliminado da semana. As duas apresentadoras brincam que Cristian “passa pano” para Gustavo, mas que o fazendeiro não faz o mesmo.