BBB 23: Cristian fala em 'pessoas que não aceitaria' fora do reality: "Gente diferente"

Apontado como solitário, Cristian se vê sendo obrigado a conviver com participantes "muito diferentes" dele

Cristian (32) chamou a atenção dos internautas com um desabafo feito a Bruna Griphao (23). Ele falou em ter que conviver com pessoas que não aceitaria, ou, acharia legal, fora do reality.

“Eu trabalho com público, mas tô no meu ambiente, posso ser aberto. Aí cheguei aqui e um monte de gente diferente, tipos de pessoas que lá fora eu não aceitaria, não acharia legal e a gente tem que conviver, tem que conversar e ser amigo dessas pessoas”, disse.

Desde segunda-feira, 16, quando os participantes entraram na casa, Cristian chamou a atenção por não estreitar laços com ninguém, nem a própria dupla, composta por Marvvila (23).

Nas redes sociais, a declaração não foi bem aceita entre os telespectadores, que chegaram a apontar um suposto preconceito do participante.

“Além de planta, ainda é preconceituoso e egocêntrico, já pode vazar. A partir do momento que ele diz tipo de pessoas que lá fora eu não aceitaria e não acharia legal conviver, já podemos supor diversos tipos de existências, ele não especificou e eu acho péssimo alguém se posicionar dessa forma”, comentou um internauta.

Teve também quem achou que o comentário foi mal expressado, abrindo margens para diversas interpretações.

“Eu acho que ele falou de personalidades diferentes, eu também não conviveria aqui fora com boa galera que tá na casa, tem uns que possuem personalidades que eu não gosto de ter proximidade. E realmente lá dentro ‘tem que conversar e ser amigo’, porque é um jogo… Tem que suportar”, analisou outro internauta.

BBB 23: Bruna e Larissa vencem a primeira prova do líder

Nesta quinta-feira, 19, Bruna Griphao e Larissa venceram a primeira Prova do Líder do BBB 23, da Globo. Eles foram os mais rápidos na dinâmica que exigiu rapidez e agilidade dos participantes.