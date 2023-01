BBB 23: Cristian e Key Alves planejam votar em pessoas do próprio grupo: "Sem dó"

Cristian e Key Alves se juntaram para combinar voto em pessoas do próprio grupo

Cristian (32) e Key Alves (23) se juntaram para combinar voto em pessoas do próprio grupo, durante a festa do BBB 23 que ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 20.

O rapaz chamou Key para conversar e tocou no assunto de quando precisarem votar em pessoas do próprio grupo, terão primeiro de tirar as plantas, ou seja, os mais fracos.

“Se tiver alguém para votar no nosso quarto, cara, eu vou votar nas plantas sem dó nenhuma”, afirmou o empresário, dizendo que para ele o jogo está fechado entre Key, Gustavo (27) e Marvvila (23).

Key Alves concordou com a estratégia de Cristian e aparentemente irão colocar em prática assim que necessário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristian Vanelli (@cristianvanelli)

BBB 23: após Key Alves chamar Bruna Griphao de 'vagabunda', equipe da atriz se posiciona

A equipe de Bruna Griphao se pronunciou após a fala de Key Alves. A jogadora de vôlei chamou a atriz de vagabunda para Gustavo e Cezar Black (34).

Em uma postagem com o vídeo do momento, a assessoria de Bruna escreveu: "Desde o comecinho do jogo estamos de olho e atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro".

"Na madrugada do dia 21/01, as falas da Key, em referência a Bruna, chegaram ao extremo para a gente. "Ela é atriz, vagabunda", disse ela e permaneceu colocando em pauta as ações da Bruna na casa, como se todas elas fossem uma grande encenação por ela ser atriz e pontuou que ela não seria "uma atriz das boas", porque ela não está na novela das nove. Dessa forma ela não só critica a Bruna, como também sua profissão", defendeu o time da atriz.