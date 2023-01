BBB 23: Cristian e Gustavo tem um novo alvo para o próximo paredão

Com a prova do líder se aproximando, Cristian e Gustavo se uniram para pensar em novas estratégias com um alvo em foco

Os brothers amanheceram tensos nesta quinta-feira, 26. Depois de uma festa daquelas na última madrugada, Cristian (32) e Gustavo (27) se uniram na cozinha da xepa durante a tarde para tentar combinar estratégias caso ganhem a prova. Os aliados, inclusive, já definiram um novo alvo: Fred (33), do Desimpedidos.

A ideia partiu de Cristian, que quer enfraquecer o grupo oposto, a começar por Fred, para testar a popularidade do ex de Boca Rosa (28). Já o fazendeiro Gustavo não pareceu muito convicto com a ideia: “Será que ele sai?”, questionou, então juntos pensaram em um plano: indicar mais um aliado de Fred para o mesmo paredão.

Os brothers chegaram inclusive, a considerar Gabriel Tavares (24) como um possível alvo e bateram o martelo que, após a polêmica com o recado de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico com Bruna Griphao (23), o modelo com certeza sairia da casa. Gabriel já antecipou os planos da dupla e chegou a pedir para Bruna vetar o cowboy da prova, com medo de ser indicado ao próximo paredão.

Gustavo e Cristian finalizaram a conversa sem ter outro nome definido, mas deixaram claro que prioridade dos dois, é tirar Fred, portanto, teriam que analisar outro participante do Quarto Deserto que o público tivesse afeição para ir ao paredão com o jornalista.

Gabriel promete agitar a casa se ganhar a prova do líder

Gustavo e Cristian não foram os únicos a pensar na liderança. Hoje, os brothers passaram o dia traçando estatégias para a prova e Gabriel Tavares contou seus planos no Raio-X desta quinta-feira, 26, caso ganhe o poder supremo dentro do reality.

“Hoje voltei a sorrir, voltei a autoconfiança, vi que não posso perder a cabeça aqui no jogo, então, hoje eu vou fazer de tudo pra ganhar essa prova do líder, para tomar as decisões, pra me livrar do paredão”, disse Gabriel, que prometeu virar a casa de cabeça pra baixo.