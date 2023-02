BBB 23: Cristian e brothers pegam Fred Nicácio no flagra: ''Coloca a culpa pra cima de mim''

No Quarto do Líder com Gustavo e Key Alves, Cristian escuta Fred Nicácio falando mal dele em conversa com Domitila Barros

No Quarto do Líder da casa do BBB 23, neste domingo, 12, Cristian acabou ouvindo uma conversa de Fred Nicácio e Domitila Barros sobre ele na cozinha.

Os dois conversavam sobre as atitudes no jogo. "Eu, enquanto jogadora, pensei isso: é você com ele [Cristian], e eu prefiro que você fique. E se o preço é se aliar, pra mim nem caro, tá barato esse preço", disse a Miss, em relação ao paredão que será formado.

"Continua observando. Deixa a gira girar. Surpresas", disse o médico, alertando a sister. Na sequência, Nicácio comenta sobre Cristian, e os brothers do Quarto do Líder usam o card e escutam o papo dos dois.

"Não dê esse mole, não seja prepotente. Todo mundo é esperto, capaz de fazer qualquer coisa. Você vê o Cristian, tá se prevalecendo em cima de uma mentira que o grupo acobertou, que ele fez o Cowboy fazer, pra poder a Paula acreditar nele com um teste de confiança forjado. A gente acreditando que ele ia trazer informações para o grupo, e ele só se beneficia, não traz nada. Quando é questionado, coloca a culpa pra cima de mim", disparou Fred. Já pensou se eu desço agora?", brincou Cristian, ouvindo tudo do Quarto do Líder.

Aos risos, o brother disse para Gustavo após ouvir a conversa: "Desculpa, cara, eu to te usando."

Brothers escutam Fred Nicácio falando mal de Cristian:

É fogo no parquinho que vocês querem?



No Quarto do Líder, Cristian ouve conversa de Fred Nicácio e Domitila sobre ele https://t.co/RwouvJpAcY#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/pEgFIUn44m — Big Brother Brasil (@bbb) February 12, 2023

FOGO NO PARQUINHO! Cristian, Gustavo e Key vendo Fred Nicácio disparando contra eles pic.twitter.com/ddoqxGuddH — jurídico docshoes (@iamdeserter) February 12, 2023

BBB 23: Fred Nicácio se descontrola e declara guerra ao descobrir traição de aliado

Falso? A tarde de sábado, 11, foi cheia de reviravoltas e surpresas para os brothers que estão confinados no Big Brother Brasil 23, mas especialmente para Fred Nicácio.

Isso porque ele descobriu que foi atraído por seu amigo do peito, o aliado Cristian. Fazendo jogo duplo, o gaúcho está repassando informações da equipe Fundo do Mar, para a galera do Deserto, com intuito de fazer novas alianças.

Porém, a estratégia de Cristian não foi muito longe, revoltado com a atitude do ex-colega, Fred Nicácio chorou de raiva ao descobrir as artimanhas do loiro e declarou guerra contra o brother.

Completamente sem paciência, Nicácio rasgou o verbo durante a conversa com Key, Gustavo, Sarah e Domitila: “Sacanagem comigo, cara! O cara tá me botando no fumo! Ele tá me sacaneando, usando o grupo pra proteção, como escudo, bode expiatório! Seduzindo os outros! Larga de ser covarde!”, disparou ele. “E a Paula tá toda iludida com ele. Ela chega fica mole", afirmou a Miss Alemanha.

Logo em seguida, Key, disparou: “Se a Paula aceitou fazer esse trato com ele, ela também não é flor que se cheire. Ela deve fazer a mesma coisa que ele tá fazendo aqui com o grupo dela".

