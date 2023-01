BBB 23: Cristian diz: 'Vou jogar para ganhar'

Integrante do grupo Pipoca, Cristian entra no BBB 23 e diz que vai entrar para jogar

Novo participante do Grupo Pipoca do BBB 23, Cristian tem 32 anos e é empresário. Ele nasceu e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e já tentou investir na carreira de modelo, mas não seguiu a profissão.

Ele se formou em Educação Física e fez pós-graduaçãoem Nutrição Esportiva. Ele é dono de um box de crossfit em sua cidade. O rapaz diz que tem iniciativa, gosta de fazer natação, gosta de festas e se considera um cara do bem. Ele contou que tem opinião forte e é um pouco teimoso e metódico.

Cristian é competitivo e quer fazer um jogo limpo no BBB 23. “Gosto de liderar e crio que tenho uma boa lábia. Vou jogar para ganhar”, contou ele.