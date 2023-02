BBB 23: Corpo musculoso de Fred Nicácio é plástica? Entenda visual do brother

Visual saradão de Fred Nicácio no BBB 23 levantou questionamentos sobre plástica na barriga tanquinho

Com um corpão de chamar atenção, o médico Fred Nicácio (33), um dos integrantes do time Camarote do BBB 23, acabou gerando comentários e questionamentos sobre seu visual. Algumas pessoas chegaram a duvidar se ele não teria feito algum tipo de plástica , para ter uma barriga tanquinho.

Os questionamentos envolvendo o visual de Fred surgiram após viralizar um vídeo no Tiktok, onde um internauta notou que o brother tinha algumas cicatrizes na região do abdômen. Após uma rápida análise, ele afirmou que poderia ser uma abdominoplastia.

"Gente, eu sabia que era abdominoplastia, uma hora ia aparecer. Tô fiscal de plástica", disse o rapaz, detonando o bonitão, que já trocou alfinetadas com Bruno Gaga.

Mas, afinal, Fred Nicácio fez plásticas? Apesar das cicatrizes e do abdômen bem definido, as duas não têm nenhum tipo de ligação. Segundo a assessoria do médico, as marcas no corpo do brother são de uma cirurgia para tratar um sério problema de saúde.

"Em 2020, Fred desenvolveu tumores benignos na região do abdômen e, para remoção, foi necessário passar por uma cirurgia. No pós-cirúrgico, ele teve uma complicação, que gerou uma infecção. Mais 7 cirurgias foram feitas para reverter a situação, e ele precisou ser intubado 3 vezes em um período de 30 dias, além das anestesias gerais, quase indo a óbito", disse uma postagem da equipe de Fred.

Mas apesar de Fred não ter feito cirurgia plástica, o bonitão já passou por vários procedimentos estéticos para mudar sua aparência. Nos últimos anos, o ex-apresentador da Netflix ostenta diversas mudanças em seu rosto.

Casado há oito anos com o dentista cosmético Fabio Gelonese, o brother aproveitou o privilégio do maridão e realizou procedimentos estéticos. Juntos, os dois passaram por aplicações de botox, bioremodelador tecidual, harmonização facial e preenchimento labial .

Nas redes sociais, Fred nunca escondeu as mudanças que realizou em seu corpo. A partir de postagens antigas do médico, é possível analisar que ele deixou de ter o rosto arredondado, passou a ter um maxilar mais delineado e com o queixo mais protuberante.