BBB 23: Confinada no reality, Larissa não sabe que o avô faleceu

Avô de Larissa faleceu enquanto a sister já estava confinada no BBB 23 e a equipe declarou luto

A catarinense Larissa Santos (24) já está confinada para participar do BBB 23, que estreia nesta segunda-feira, 16, mas fora reality, a família da sister precisou lidar com um momento difícil. Segundo a equipe de Larissa, o avô da participante faleceu no último sábado, 14, e por conta do confinamento, ela não sabe do ocorrido.

Em um comunicado, a assessoria também acalmou o coração dos fãs de Larissa, que é professora de educação física, e explicou que ela e o avô tiveram um momento de despedida antes da morena se unir aos integrantes do reality.

“Com enorme pesar viemos comunicar que o avô paterno da Lari, que estava com problemas de saúde há alguns meses, faleceu nesta tarde de sábado (14/1). Consciente de que ele estava com complicações sérias de saúde, Lari teve um momento especial com o avô”, formalizou a equipe em nota oficial.

A declaração foi finalizada com solidariedade aos familiares da sister: “Vamos desejar muita força para toda a família nesse momento. Neste dia triste, estaremos respeitando o luto da família”, disseram.

Outros participantes também já perderam familiares enquanto estavam confinados, como aconteceu com Cida no BBB 2. Em uma cena comovente, a participante ouviu alguém chamando o seu nome, instantes após a morte da irmã. Neste caso, a equipe do reality optou por informar a sister sobre o falecimento.

Larissa Santos é comparada a Larissa Tomásia e Ex-BBB responde

Gêmeas do BBB? Além de dividirem o mesmo nome, Larissa Santos do BBB 23 e Larissa Tomásia (26) da edição de 2022 também possuem algumas semelhanças físicas, como os longos fios castanhos. Embora não passe de uma coincidência, a ex-BBB Tomásia, aproveitou para brincar com a situação.

"Como assim o Boninho escolhe uma segunda versão de mim? Até o cropped rosa", escreveu a ex-sister no Twitter. "E a menina parece comigo", acrescentou Larissa, que entrou pela Casa de Vidro, mas perdeu a disputa.