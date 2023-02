BBB 23: Clima esquenta entre Bruna Griphao e Ricardo: ''Tá me chamando de mentirosa?''

Na área externa da casa do BBB 23, Bruna Griphao protagoniza discussão com Ricardo e se exalta durante treta

Na área externa da casa, Bruna Griphao (23) e Ricardo (30) protagonizaram uma discussão durante a madrugada deste sábado, 18.

Tudo começou quando o brother afirmou que a atriz conversou com duas pessoas com quem ele discutiu no confinamento, Cezar Black e Paula, e disse que ela poderia ter falado algo sobre ele. A sister contou que foi chamada para conversar e nega que tenho reclamado durante o papo.

"Eu dou minha palavra que foi o Black que me chamou pra conversar e a Paulinha que me chamou pra conversar", disse Bruna. "A Paulinha chamou pra conversar? É muita coincidência tudo", comentou o biomédico. "Então, você está desconfiando de mim? Tá me chamando de mentirosa?", disparou ela.

O clima esquenta entre eles e começam uma discussão. "Olha, como você está falando comigo. Presta atenção como você fala comigo. Bruna, chega. Chega, Bruna", disse Ricardo. "Assume as coisas que você fala. Chega o quê? Você está errado, Facinho. Está falando que é muita coincidência os dois que me chamaram pra conversar. Eu fui te falar alguma coisa que Black falou comigo? Não, porque o Black pediu pra não falar. Não falei nada que você me falou pra ele", afirmou a sister.

O biomédico, então, rebateu: "Tá bom, as duas vezes foram coincidência, né? Bruna, desculpa", pediu ele. "Você está querendo dizer o quê?", indagou ela. "Acabei de pedir desculpa. Você quer continuar nesse assunto?", questionou o brother.

"Você está falando que fui falar com os dois. Você está preocupado com os outros? Então, arque com as coisas que você fala", disparou a atriz. "Se fosse eu fazendo, você ia estar me criticando. Você fala tantas coisas de mim que tenho que ficar calado", recordou o biomédico.

"Tudo que falo é para o seu bem. Você está me chamando de bocuda e falando que foi coincidência que conversei com as duas pessoas que você brigou. Os dois me chamaram pra conversar", explicou Griphao. "Se foi coincidência, desculpa, Bruna", pediu o brother, novamente.

Na sequência, Bruna entra na casa do BBB 23. Já Ricardo, começa a conversar com MC Guimê, que estava ao lado dos brothers durante o desentendimento. O biomédico diz que discorda da atriz, porque acredita que as conversas não foram coincidência.

"Com a Bruna, não tem isso. Você está ligado como ela é. Vai falar pra Fred, vai chegar no quarto e falar alto. Não é coincidência, não. Estou pedindo desculpa aqui pra não ter treta", afirmou ele.

Momentos depois, em conversa com Sarah Aline, Ricardo comentou sobre a discussão com Bruna Griphao e outras situações com os integrantes do Quarto Deserto, como Cara de Sapato. "O povo é muito chato. Eu sei que tenho meus defeitos, mas não é possível. Às vezes dá vontade de explodir com todo mundo e falar umas verdades na cara de todo mundo. Várias coisas. Eu não posso fazer nada. Tudo que eu faço é errado. O que os outros fazem é massa. Estou cansado demais", desabafou.

Confira trecho da discussão de Bruna Griphao e Ricardo:

Enquanto isso, Bruna e Ricardo... pic.twitter.com/XeDwKxtuXB — Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2023

BBB 23: Cristian compra o Poder Curinga da semana. Confira o que ele fará:

Na manhã deste sábado, 18, o brother Cristian se tornou o novo dono do Poder Curinga. Ele fez o maior lance no leilão pelo poder e recebeu uma missão que vai mexer com a formação do paredão neste domingo, 19.

Nesta semana, o Poder Curinga é o Pdoder do Silêncio. Com isso, Cristian poderá escolher um dos colegas para não votar neste domingo. Por enqunto, o rapaz não sabe qual é o seu poder, ele só descobrirá na formação do paredão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!