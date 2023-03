BBB 23: Cezar revela incômodo com MC Guimê: “Pesou”

Cezar Black falou em conversa com Domitila sobre o que achou do discurso do líder na formação do paredão

Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, Cezar conversava com Domitila sobre seus sentimentos após a formação do 9º Paredão.

O brother explica que, ao ser indicado por MC Guimê, o cantor utilizou uma palavra que o incomodou durante seu discurso, "Eu não gosto de sentir que eu magoo pessoas, que eu faço coisas que deixam pessoas tristes, eu não gosto. É meu", diz Cezar.

"A fala do Guimê quando ele falou de mim, que ele falou 'a Marvvila falou como se ele tivesse tentando oprimi-la', pra mim isso pesou. Eu estava tão nervoso em relação ao Anjo, que eu não consegui pedir um momento pra falar, pra explicar", comenta o brother.

Domitila aconselha Black, e pediu para que ele conversasse com Marvvila: "Mostre com ações quem você é. Se está se sentindo assim, quando for falar com a Marvvila, tente ouvir passivamente. Porque vai lhe ajudar a entender o que a Marvvila entende como opressor", diz a ativista.

Cezar diz que da última vez em que tentou falar com a sister, após ter dado o Castigo do Monstro para ela, a sister não estava aberta para conversas. Ricardo, então, entra na conversa e pergunta se Cezar se arrepende em ter dado o Castigo do Monstro para a cantora.

O brother garante que não: "Eu dei o monstro pra ela, porque eu achei a atitude dela da mudança de voto errada, que pesou e tirou a pessoa que eu mais gostava aqui como amiga".

Fred e Bruna Griphao batem recorde de Viih Tube

Na noite de domingo, 13, Fred e Bruna Griphao bateram um recorde da ex-BBB Viih Tube no Big Brother Brasil. Na 21ª edição do reality show, a influencer conseguiu ficar 55 dias sem receber nenhum voto nas formações de paredão da temporada.

Agora, Fred e Bruna superaram o recorde dela. Com a formação do paredão na noite de domingo, 12, Fred e Bruna completaram 56 dias sem receber nenhum voto ou indicação ao paredão.