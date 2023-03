BBB 23: Cezar recebe Ricardo no Fundo do Mar: “Quarto dos Lascados”

Após abandonar o Quarto Deserto, Ricardo recebeu apoio de Cezar, seu antigo rival no BBB 23

Após uma discussão acalorada com seus ex-aliados, Ricardo (30) deixou o Quarto Deserto de vez e partiu para o outro aposento da casa, o Quarto Fundo do Mar. Embora já tenha tido algumas desavenças com o grupo, o biomédico foi bem recebido por Cezar Black (34), um de seus desafetos no BBB 23.

"Seja bem-vindo ao quarto dos lascados”, disse o enfermeiro ao recepcionar Alface. Cezar ainda fez questão de deixar claro que as desavenças entre os dois ficaram no passado: "Nossa treta já acabou tem tempo, a gente já superou. Se precisar de alguma coisa, conversar, de amigo...”, disse. Os dois já tinham se declarado rivais no reality.

Ricardo agradeceu o colega e revelou que se sente mais tranquilo nos novos aposentos: "Só tô mudando pra cá pra não dormir lá, mesmo. Tô suavão, tô até com o coração mais aliviado.”, confessou e começou a explicar os motivos da mudança apressada, inclusive, se abriu sobre a treta generalizada com os antigos aliados para seus novos colegas de quarto.

Ricardo abandona Quarto Deserto após ser detonado por ex-aliados

A tarde desta terça-feira, 07, foi repleta de tensão para os confinados do BBB 23. Ricardo abandonou de vez seu grupo, o Quarto Deserto, depois de uma nova discussão acalorada com seus ex-aliados. Detonado por Bruna Griphao (23) e Cara de Sapato (32), o biomédico fez suas malas e partiu para o novo aposento.

A treta perdura desde a formação do paredão, depois que Alface se voltou contra Fred (33), um de seus antigos aliados. Ele definiu o jornalista como novo alvo após algumas divergências de estratégia e declarou que o considera um ‘traíra’. Mas todos os outros integrantes do grupo se revoltaram com o biomédico durante a briga generalizada e Alface precisou procurar o apoio dos antigos rivais, com uma mudança apressada para o Fundo do Mar.