BBB 23: Cezar diz que quer votar sozinho: 'Ninguém me escuta'

Cezar Black desabafa com seus aliados sobre o rumo do seu jogo no BBB 23: 'Estou ficando como planta'

O enfermeiro Cezar Black fez um desabafo com os seus aliados sobre como está vendo a sua posição no jogo e contar que quer votar sozinho a partir de agora no BBB 23. Em uma conversa neste domingo, 2, ele contou sobre como está se sentindo.

"Eu me sentia, semanas atrás, com voz ativa no grupo. Eu conseguia falar e as pessoas aceitavam meus posicionamentos. E isso começou a cair, numa quase supressão. Ninguém me escuta. Na reta final, tô ficando como planta", disse ele.

Então, Fred Nicácio discordou dele. "Se você agir assim, as pessoas vão respeitar isso. Mas na prática, as coisas podem mudar muito. E você pode se sentir ainda mais sozinho", afirmou ele, e completou: "Quem joga sozinho, leva pedrada dos dois lados. Eu acho que jogar sozinho nesse momento do jogo só vai te afastar de quem te protege. Do quarto, só quem vota em você é o Alface. Eu acho que você tá generalizando pro quarto algo que você sente com o Alface". Por fim, Cezar concordou com o amigo e disse que o incômodo é com Alface mesmo.

Cezar Black sugere votação em Larissa no BBB 23

Neste sábado, 1º, Cezar Black teve uma conversa com seus aliados sobre qual será o alvo do grupo Fundo do Mar na formação do próximo paredão do BBB 23, da Globo. Ele defendeu a sua ideia de emparedar Larissa nesta semana, já que ele acredita que ela é quem orienta as decisões do grupo Deserto.

Durante a conversa, Sarah Aline perguntou: “Tendo a Larissa e Amanda, você vota na Larissa?”. E ele confirmou: “Sim, acho até inteligente botar a Larissa o quanto antes no paredão, porque a gente esqueceu que a Larissa saiu”.

Assim, o enfermeiro continuou o seu pensamento. “Ela foi para um paredão e no paredão que ela foi, ela foi eliminada. Então, se o público eliminou, tinha coisas sobe ela que o público não estava gostando, ainda mais que foi no primeiro paredão, entende? Acho a Larissa, em nível de grupo ali, dessa galera que ainda está aqui, a pessoa mais sensata, assim, e a pessoa que realmente, ela move o grupo, ela é o cérebro do grupo”, afirmou.