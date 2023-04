BBB 23: Cezar Black tem crise de choro em dia de eliminação

Após noite com discussão, Cezar Black tem crise de choro ao ouvir certas coisas na casa

Nesta quinta-feira, 13, Cezar Black acabou tendo uma crise de choro na casa do BBB 23. O momento que derrubou lágrimas aconteceu enquanto ele lavava a louça na cozinha do VIP. Possivelmente emocionado com a música que estava tocando, ele acabou chorando sozinho.

Cantando músicas baianas, o enfermeiro ficou muito abalado ao acompanhar uma das canções. No momento, ele até chegou a interagir com Domitila, que estava na piscina.

Aproveitando o som, Cezar Black foi para área externa dançar enquanto cantava alguns hits de artistas como Chiclete com Bana, Asa de Águia, Ivete Sangalo, Saulo e Jammil e Uma Noites.

Na festa da noite anterior, o brother também chorou com a apresentação da cantora Ivete Sangalo. O participante baiano já revelou seu amor pelo axé.

É bom lembrar que a emoção de Cezar Black pode ser por ele estar no paredão, que terá o resultado esta noite. Além disso, o brother protagonizou uma discussão com Bruna Griphao nesta quarta-feira, 12, e nos últimos dias um desentendimento com Larissa.

Antes da festa desta quarta-feira, 12, Bruna Griphao começou uma discussão tensa com Cezar Black e Domitila. A atriz ficou irritada ao ouvir a conversa dos brothers atrás da porta e foi tirar satisfação na cozinha aos berros.

"Estamos ouvindo mesmo! Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m*rda! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m*rda dela. Ela chega aqui numa boa para falar com vocês e vocês têm coragem de falar que isso é assessoria, que ela instruída... Ela ficou três dias lá vendo vocês falando um monte de m*rda e os dois fazendo esse papelão! Que é isso que vocês dois fazem, papelão!", gritou falando de Larissa ter saído e voltado com informações.

Veja a discussão de Bruna Griphao com os brothes:

