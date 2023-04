BBB 23: Cezar Black será demitido? Entenda o que pode acontecer com brother

Especialista explica situação de Cezar Black após brother do BBB 23 ter virado alvo de processo administrativo

Confinado há quase três meses na casa do BBB 23, o enfermeiro Cezar Black (34) está sendo alvo de um processo administrativo por conta de um suposto abandono de trabalho. O brother é lotado no Hospital Universitário de Brasília, mas desde janeiro não aparece por lá.

Em nota divulgada à imprensa, a instituição afirmou que o enfermeiro acumula "faltas injustificadas" desde fevereiro, quando foram finalizadas suas férias. Na época, Cezar já havia entrado em confinamento e passou a aparecer na programação da TV Globo.

Segundo a instituição, Cezar pediu férias em janeiro e posteriormente passou a utilizar o acúmulo de horas que estavam em seu banco. Mas logo depois, o baiano passou a não justificar suas faltas, o que provocou o processo.

"O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informa que o enfermeiro Cezar Black Bina Cruz estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geram o respectivo desconto na folha de pagamento", diz a nota.

O QUE PODE ACONTECER COM CEZAR BLACK DO BBB 23?

Em entrevista à CARAS Brasil, o advogado Márcio Coelho, que é especializado em direito trabalhista e na área de previdência social, afirmou que a ausência do enfermeiro de seu trabalho pode acarretar em uma demissão com justa causa.

"As férias legais podem ser tiradas pelo empregado após um ano de contrato de trabalho e no transcorrer do segundo ano, isso por lei. O banco de horas também pode contar como férias/folga, dependendo de quanto for, mas não pode ser usado de maneira unilateral. O empregado que simplesmente não comparecer, não avisar o motivo pelo qual não está indo, pode sim ser mandado embora por justa causa", disse.

Márcio ainda afirmou que, por conta do cargo exercido por Cezar no hospital, sua ausência pode gerar não apenas a perda do trabalho, mas também render uma idenização à instituição. "A empresa pode sim entrar com uma ação indenizatória, desde que comprove que, em função dessas ausências, a empresa teve um prejuízo muito grande", explicou.

Mesmo que Cezar tenha conquistado um status de celebridade e talvez não pense mais em voltar a atuar como enfermeiro, o advogado alerta que a demissão em justa causa pode lhe trazer grandes problemas no futuro.

"É evidente que a dispensa por justa causa não é uma coisa abonadora. Perante os demais empregadores futuros, caso ele pretenda ingressar em novo emprego, é possível sim que essa condição seja levantada pela empresa em que ele esteja interessado a entrar, e vendo esse “processo”, a empresa por consequência negar o emprego. Evidentemente a empresa não vai declarar esse motivo, mas na prática isto existe sim, infelizmente", declarou.