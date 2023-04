BBB 23: Cezar Black revela quem é o seu novo alvo: 'Ficou muito feio'

Cezar Black revela mágoa de sister e declara que ela é o seu novo alvo no jogo do BBB 23: 'Vou seguir sem dó'

O enfermeiro Cezar Black surpreendeu ao revelar quem é o seu novo alvo no jogo do BBB 23, da Globo. Em uma conversa com seus aliados nesta quinta-feira, 6, ele contou que quer indicar Amanda direto para o paredão caso vença a prova do líder desta noite.

"Eu queria puxar a Amanda pela liderança. Tenho que reparar o meu jogo, porque ficou muito feio. Ela votou em mim", disse ele.

E completou: "Eu estou querendo puxar a Amanda para corrigir toda a situação da semana passada. Ficou feio pra mim, tá ligado? Tudo [conflitos com aliados] foi gerado por eu não querer votar nela".

Por fim, ele desabafou sobre o que aconteceu em seu jogo após não ter votado na sister. "Briguei com o próprio grupo, me perdi no jogo, corri até o risco de ir para o Paredão... Então, para mim, o melhor voto para eu tentar corrigir meus erros, bater no peito e falar 'essa fase passou, foi um erro e agora estou corrigindo da melhor forma', é a Amanda. É um voto para mostrar que vi e agora vou seguir sem dó", contou.

Cezar Black diz que já foi convidado para outro reality show

O enfermeiro Cezar Blackrevelou no confinamento do Big Brother Brasil 23 que acabou sendo sondado para outro reality show antes de entrar no programa da Rede Globo. O profissional da saúde contou que recebeu um convite para participar de Casamento às Cegas, da Netflix.

Enquanto conversava com alguns aliados dentro da casa mais vigiada do país, o papo começou quando a professora de educação física Larissa Santos falou sobre a segunda temporada de Túnel do Amor, que terá a apresentação de Ana Clara e passará no Multishow. “É um programa que tem um túnel e cada um fica num canto. A Ana Clara quem vai apresentar”, disse a personal trainer.

“É tipo Casamento às Cegas? Eu fui convidado para o Casamento às Cegas, me mandaram a ficha e tal, mas aí viram que eu não queria casar”, contou o enfermeiro baiano, que já deixou claro inúmeras vezes que gosta de curtição.