BBB 23: Cezar Black revela motivo de usar roupas justíssimas: ''Mostrar''

Eliminado, Cezar Black explica motivo de vestir looks e peças íntimas bem apertadas no corpo

Eliminado do BBB 23 nesta quinta-feira, 13, Cezar Black contou ao Gshow uma coisa que intrigou muita gente: o motivo de usar roupas justas. Na casa, o ex-brother chamava a atenção com seus looks grudados e virou piada várias vezes por conta disso.

Após pedir um pijama mais justo para a produção durante uma festa e usar um truque na roupa que ganhou no almoço do anjo, o enfermeiro revelou o motivo de preferir se vestir dessa forma.

"Gente, a minha blusa geralmente é 'M', não é 'P'", esclareceu o tamanho das peças. Ele também contou sobre as roupas íntimas, que até viraram assunto para Ricardo Alface. "A cueca é 'M' também, não é 'P'", disse.

Black então falou sobre suas calças: "A calça é 38/40, bem justinha, pra ficar coladinha, skinny, aquela pegada da Bahia". Cezar, que já comprou roupa no setor infantil, comentou que a escolha é para deixar o corpo mais evidente. "Todas as minhas peças são mais justas, eu gosto bem coladinho no corpo, pra mostrar a musculatura", explicou.

"A perna é fininha então tem que dar uma ajustada ali pra não ficar parecendo que tá sambando no corpo. Mas eu gosto mais apertadinho, um estilo mais 'arrochado'", falou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Black (@cezar.black)

Leia também:Cezar tem surpresa ao perguntar sobre Key e Gustavo: ''Não vale nada''

Enquete BBB 23: Você gostou da eliminação de Cezar Black? Sim, já estava na hora do Cezar Black ser eliminado

Não, o Cezar Black tinha que ir até a final

Bruna Griphao tira sarro de brother e promete: ''Sai do programa''

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, as sisters do Quarto Deserto se reuniram com Ricardo Alface para falar sobre os outros participantes. Cezar Black foi o nome citado por ele e o enfermeiro virou até piada pelo seu estilo de roupas apertadas.

Bruna Griphao então afirmou, assim como Ricardo, que caso vença a liderança colocará Cezar no paredão. "Se eu atendo o Big Fone e for: 'Você sai do programa mas leva alguém', eu levo o Black", brincou a atriz arrancando risadas dos brothers.

A sister continuou a brincadeira e, então, mencionou o short apertado de Cezar. O enfermeiro revelou anteriormente que tem preferência por roupas apertadas e até pediu um pijama mais justo para seu figurino em uma festa.

Ricardo comentou que o look que Cezar ganhou no Presente do Anjo e, em seguida, a atriz revelou a estratégia que o enfermeiro fez para deixar as roupas mais apertadas. "Ele não meteu na secadora pra encolher?", Bruna disse.