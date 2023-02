BBB 23: Cezar Black reclama de jogo em grupo e faz desabafo: "Me tornei uma presa fácil"

Cezar Black conversou com Tina e expôs como está se sentindo sobre a divisão dos grupos da casa do BBB 23

Cezar Black confessou que não está gostando de jogar em grupo no BBB 23. Em conversa com Tina, na área externada da casa, o enfermeiro reclamou da formação de grupos e afirmou que o fato de não ter conseguido jogar sozinho, fez com que ele se tornasse alvo de outros participantes.

"Eu carrego um peso grande nas costas de não ter a oportunidade de jogar só. Eu sinto que dentro do meu grupo, não pelas pessoas do meu grupo, mas até pela visão das pessoas de fora, eu me tornei uma presa fácil. A presa mais fácil dentro dessas duas semanas", desabafou.

O brother confessou que demorou para se encontrar no jogo e ressaltou que continuará sendo alvo da casa caso volte do paredão. "Eu realmente levei muito tempo para conseguir me encontrar dentro do jogo e entender mais a dinâmica do jogo", justificou Black. "Se eu não sair essa semana, provavelmente na próxima semana estou eu lá de novo."

"Então, assim, esse lance de jogar em grupo não está sendo a melhor das coisas, porque eu estou me colocando sempre como bode expiatório, só eu que me f*do lá. E tem atitudes de pessoas do meu grupo que não me deixam bem e que me colocam em mais vulnerabilidade do que se eu tivesse jogando sozinho", completou.

Vale lembrar que Cezar está no paredão com Tina e Gabriel Santana. O ator e Domitila foram parar na berlinda após Tina atender ao Big Fone, contudo, a modelo escapou graças a Paula, dona do Poder Curinga da semana, que precisou livrar um deles do paredão. Tina foi indicada pelo líder, Gustavo, e o enfermeiro foi o mais votado pela casa.

