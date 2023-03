BBB 23: Cezar Black reage ao ir no paredão de novo: 'Massacre!'

Cezar Black e Key Alves vão parar no paredão após toque do Big Fone e o brother reage no BBB 23 ao avaliar o jogo do seu grupo

O enfermeiro Cezar Black foi indicado ao paredão junto com Key Alves após MC Guimê atender o Big Fone no início da noite desta quarta-feira, 1º. No quarto, ele desabafou com seus aliados sobre ter sido indicado para a berlinda novamente, já que acabou de voltar de um paredão. “Massacre!”, disse ele.

Key Alves comentou que o grupo está com sorte. Então, Cezar completou ao dizer que sempre três pessoas do grupo deles está na berlinda. “Mesmo quando eles estão indo com a gente, a gente está saindo. Está virando um massacre essas últimas semanas”, disse ele.

Pouco depois, ele desabafou sobre o jogo. “A gente é muito lascado mesmo. Até quando a gente ganha o líder, o Big Fone tira a liderança. A gente é muito lascado. Me tiram do VIP, quando Sarah ganha o líder, o voto dela é invalidado”, refletiu.

Cezar Black cai no choro antes de paredão

Na terça-feira, Cezar Black chorou bastante em conversa com os aliados ao lembrar do que Amanda falou sobre as pessoas que sofrem com transtornos mentais.

“Só queria falar que as pessoas aqui julgam as outras com pesos diferente. (...) As pessoas julgam com pesos diferentes. Eu não sei o que vai ser da minha vida, as pessoas entendem como querem. Uma coisa é falar num momento de raiva e outra é cravar como se fosse um hábito seu, as pessoas não conhecem. Eu nunca quero magoar ninguém, eu só quero conversar. É só conversar pras pessoas entenderem, mas pessoas usam contra mim para acabarem comigo”, disse o enfermeiro, soluçando de tanto chorar.

Fred disse que os confinados do BBB23 não tem “escrúpulos”, e o enfermeiro concordou. “Levantaram um tema tão delicado e me usaram, sabe? Como se eu fosse uma pessoa ruim que faz isso, sabe? Como se eu fizesse isso na minha vida, um hábito meu, a Amanda falou. No momento da raiva lá que saiu, eu me desculpei. Coisa de 3 semanas atrás trouxeram de novo contra mim”, revelou.

“E você sabe o que passam sobre ela? As pessoas veem maldade Black, veem armação. Não ache que as pessoas estão comprando qualquer coisa não, Black”, disse Fred Nicácio, quando Cezar ficou temeroso sobre sua reputação como profissional de saúde.