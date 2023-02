BBB 23: Cezar Black e Ricardo tentam selar a paz durante festa do Líder: ''Não sou seu inimigo''

Durante a festa do Líder Cezar Black, o enfermeiro e Ricardo tentaram se acertar após a rivalidade no confinamento

Durante a festa do Líder Cezar Black (34) na noite de quarta-feira, 22, e Ricardo (30) tentaram se acertar após os conflitos na casa do BBB 23.

Enquanto o enfermeiro conversava com Gustavo e Ricardo, o cowboy pediu para que os dois se abraçassem. "Eu não tenho raiva, não, pô. Graças a Deus eu voltei (do Paredão)", falou o biomédico.

"Acho que tudo o que aconteceu ao longo do programa serviu para a gente de aprendizado. Desculpa se eu magoei você", acrescentou o baiano. "Está tudo certo. De boa", respondeu Ricardo. Em seguida, Cezar diz que para ele "zerou". "Mas se tiver Jogo da Discórdia, eu vou ter que usar as palavras lá, está ligado? Porque aí eu vou ter munição", comentou Ricardo.

"Sem falar de game", opinou Gustavo, que está ao lado dos dois. "No pessoal, está normal. Eu sempre falei: 'Game é game'", reforçou o biomédico.

Os dois seguiram conversando sobre o jogo e combinam de seguir com respeito. "Se eu puder ser arquirrival seu até o final, sorte a minha de ter um antagonista. Não precisa a gente no outro dia estar forçando amizade, mas se puder ter um game com respeito, eu ataco e você me ataca com respeito, meu irmão, a gente vai até a final", avaliou Ricardo. "Eu não sou seu inimigo", afirmou Black. "Mas no game é meu adversário", destacou o biomédico.

Vale lembrar que os dois criaram uma rivalidade no reality show da TV Globo. Em um Jogo da Discórdia, eles acabaram discutindo feio. Cezar conquistou a liderança, e após Ricardo vencer a Prova do Anjo, decidiu colocar Black no Castigo do Monstro. O enfermeiro foi para a Xepa, perdeu 300 estalecas e as regalias do líder.

Durante a festa do Líder, Cezar Black e Ricardo tentam selar a paz

Cezar e Ricardo tentam se acertar durante a Festa do Líder:



"Acho que tudo o que aconteceu ao longo do programa serviu para a gente de aprendizado. Desculpa se eu magoei você"



Confira o papo completo https://t.co/oocyXuBptf#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/J3zeXqbwac — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2023

BBB 23: Entenda como será a semana turbo no reality

Na noite de terça-feira, 21, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como vai funcionar a Semana Turbo do BBB 23, da Globo. O comunicador contou que a semana terá dois Big Fones e duas eliminações, além de provas e votações.

Para começar a Semana Turbo, o Big Fone vai tocar na quinta-feira, 23, no período da tarde. A pessoa que atender vai ganhar o Poder Supremo. Na noite de quinta-feira, 23, os participantes fazem a prova do líder e também já formam um paredão relâmpago.

No sábado, 25, acontece a eliminação do paredão e o Big Fone vai tocar durante a edição ao vivo. Quem atender está imune e indica uma pessoa ao paredão. No domingo, 26, os participantes fazem uma prova do líder e anjo e formam um novo paredão ao vivo com prova bate-volta. Na terça-feira, 28, acontece a eliminação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!