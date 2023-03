BBB 23: Cezar Black detona Ricardo em conversa com rivais: "Tá se achando o supremo"

Cezar Black conversou com Amanda, Aline Wirley, Larissa e Bruna Griphao sobre o comportamento de Ricardo no jogo

Na área externa da casa do BBB 23, Cezar Black se reúne com Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa, e começa a falar sobre Ricardo, com quem discutiu após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27.

O enfermeiro questionou as sisters sobre as atitudes e estratégias do biomédico, querendo saber se ele ainda falavam de jogo com elas mesmo após se mudar do Quarto Deserto para o Fundo do Mar.

"O Alface falava de jogo com vocês? Atualmente, depois que ele saiu do quarto. Conversava ao nível de 'não voto em você'?", quis saber o brother.

As sisters, então, contaram que Ricardo conversou com elas um pouco antes da formação do último paredão, falando sobre o Anjo e tentando entender se o quarteto planejava votar em Domitila. "Em teoria ele também concorda com o fato dela ter que ir para o Paredão, ele também acha que ela tem que ir. Dependendo do voto ele bota ela no Paredão...", disse Bruna Griphao.

Cezar questionou a atriz: "Ele falou isso?". As sister respondem que sim, e Larissa revelou que o biomédico ainda tentou reverter o voto do grupo em Domitila. "Botem daqui a três dias... foi quando a gente começou a repensar. Tanto que a gente ficou de cara quando chegou de noite e ele votou na Amanda e ia dar o Anjo para a Domitila, que era uma das opções", comentou a professora de Educação Física. "Estava na dúvida se estava tendo um jogo duplo", confessou o enfermeiro para as sister.

Amanda ainda fez uma análise sobre o jogo de Ricardo: "Ele sabe que não é prioridade, então não quer ser primeira opção. Então ele faz o social com todo mundo independente de qualquer coisa pra não ser primeira opção", comentou a médica. "A única coisa que ele passa pra gente é que ele não joga com ninguém", comentou Larissa.

Após ouvir as sisters, o enfermeiro opinou sobre Ricardo: "Ele tá se sentindo superior gente. Ele tá achando que só ele na casa está jogando, jogando bem, porque quando a Larissa falou 'tô achando ele jogador', aí meu irmão, ele surtou. Ele entrou em parafuso, cresceu o olho e agora tá se achando o supremo aqui dentro", afirmou.

