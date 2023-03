BBB 23: Cezar Black detona jogo de brother e expõe: ''Incoerente''

Após discussão, Cezar Black detona postura de brother no jogo e expõe incoerências em sua visão

O Jogo da Discórdia terminou, mas rendeu uma discussão entre Cezar Black e Ricardo. Após bater boca com Alface, o enfermeiro analisou o jogo do participante e o criticou em conversa com Fred Nicácio.

Segundo Black, o biomédico se reaproximou de Bruna Griphao durante uma festa após o conflito que ele teve no Quarto Deserto, quando também já havia se aproximado do pessoal do Quarto Fundo do Mar.

O enfermeiro então apontou que ele afirmava que suas opções de voto eram Fred, Larissa e a atriz. Ele então continuou explicando sua visão e comentou que Ricardo havia falado que votaria em Aline Wirley. "Ele falou na frente da porta, e ainda fez gesticulando. Pra ele não ter que falar pra não se comprometer", afirmou.

Na discussão entre os dois, o enfermeiro expôs a jogada de Ricardo na frente dos outros brothers. "Ele ficava sempre batendo na tecla: 'Minha prioridade não mudou', sendo que ele já tinha me falado que tinha mudado", disse Cezar, que analisou as movimentações de Ricardo no jogo logo em seguida.

"Resumindo, ele tá jogando de todas as frentes. Ele tá sendo incoerente várias vezes, só que ele tá tentando fazer aquele papel de ‘falo pra você uma coisa, mas tento manter em off ali, pra dizer que é meu jogo’, sabe? E tentando se beneficiar dos dois lados", opinou.

"Ele estava fazendo promessa pra um, promessa pra outro, costurando um bocado de aliança ali pra se proteger dos dois lados", continuou.

Ricardo e Cezar discutem após Jogo da Discórdia: ''Vou te colocar no Paredão''

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, Ricardo e Cezar Black discutiram na sala em frente a outras sisters. Tudo começou quando Amanda e o enfermeiro comentaram sobre a dinâmica e o baiano declarou não ter gostado da atitude de Alface.

"Você citou meu nome, você falou da jogada e você citou que eu votei na Aline, ao mesmo tempo que eu dei o poder para a Aline. Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui (...) Você sabia qual foi a minha jogada. (...) Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade sou eu aqui dentro (...)", explicou Cezar Black o que o incomodou.

Falando mais alto que o biomédico, o enfermeiro deixou o colega de confinamento irritado e então iniciou uma discussão. "Você está fo****. Eu vou te colocar no Paredão", disparou Ricardo.

Os dois começaram a brigar e Amanda e Aline Wirley se meteram na discussão. "Você é covarde! Eu te falei um negócio agora e você vem falar aqui", gritou Ricardo para Cezar. Amanda e Aline também gritaram e Alface pediu para elas não se meteram.

Veja a discussão entre Ricardo e Cezar Black: