BBB 23: Cezar Black desabafa no Raio-X: 'Bem inconveniente'

Cezar Black faz críticas para o que aconteceu no Jogo da Discórdia em desabafo no Raio-X do BBB 23: 'Atacado o tempo todo'

Na manhã desta terça-feira, 21, Cezar Black desabafou durante o vídeo do Raio-X sobre o que aconteceu no Jogo da Discórdia. Ele não gostou quando Ricardo recuperou o atrito entre ele e Marvvila, que aconteceu há algumas semanas. Assim, ele disse que está se sentindo atacado e triste.

"Ontem foi um dia bem inconveniente. No Jogo da Discórdia, para variar, trouxeram o mesmo assunto. Coisa passada, já. Que eu tento superar faz algumas semanas, e as pessoas não têm mais o que falar e falam sobre isso", disse ele.

E completou: "É fácil, né? Quando você faz um voto que desestrutura toda a linha de um grupo que estava sendo montado e você julgar isso, não aceitar isso como sensibilidade".

Por fim, ele contou sobre como se sente. "E toda minha trajetória sozinho aqui, difícil, sendo atacado a todo tempo, mal, chorando, triste, acuado ser vista como vitimismo. Aí é complicado, realmente. É difícil. Porque as pessoas julgam demais sem ver o lado do outro, mas querem sempre saber do seu. Vale para as duas situações, porém, é muito complicado para mim aceitar isso aí", afirmou.

Raio X do Black! Capitão hoje amanheceu Sério e um pouco abatido, é nitida sua decepção ao ver que mais uma vez, algumas coisas se desestruturam desnecessariamente no game e sua trajetória é vista como vitimismo novamente. ⚓️ pic.twitter.com/tdGmt8q3Zm — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) March 21, 2023

Cueca de Cezar Black vira assunto na casa

Em uma conversa no BBB 23, Ricardo comentou sobre o tamanho da cueca de Cezar Black. Ele reparou na etiqueta da peça e fez questão de falar do assunto. “Meu irmão, peguei suas cuecas ontem pra tirar do negócio, ele usa cueca P, véi. Você é doido, véi”, disse ele, e ainda brincou: “O cara usa P, toma vergonha”.

Em resposta, Black rebateu: “Você é fiscal de comida, tu é fiscal de jogo, tu é fiscal de rabada. Agora é fiscal de cueca também, né?”. Por fim, ele contou que estava usando uma cueca M.