BBB 23: Cezar Black debocha de rivais após ser emparedado: “Cobras”

Cezar Black se revoltou com indicação ao paredão e prometeu vingança aos confinados do BBB 23

Os participantes do BBB 23 amanheceram tensos nesta segunda-feira, 27, após uma semana intensa e a formação de mais um paredão. Cezar Black (34), que foi parar na berlinda como o brother mais votado pelos confinados, demonstrou sua raiva e insatisfação durante o Raio-X, ironizando e insultando seus rivais, em sua maioria, os participantes do Quarto Deserto.

Durante seu vídeo diário, Cezar demonstrou bom humor e começou fazendo piada sobre a situação, mas não escondeu sua revolta com a indicação ao paredão: “Queria muito poder ficar pra aplicar aquele meu curso que eu aprendi aqui. O curso de domador de cobras!.. A gente aqui tem que ter muito cuidado, são cobras de várias espécies. Elas podem te picar”, disse sobre seus inimigos do reality.

“Ontem encontrei várias espécies de cobra e tô preparado pra me blindar com elas aqui… Não importa o que você faça aqui, meu irmão, as cobras estão sempre prontas pra dar o bote”, o enfermeiro prometeu vingança contra seus desafetos e ainda afirmou que o “bicho vai pegar” e que "agora realmente é guerra" se continuar a sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil. Cezar disputa sua vaga no reality com Cara de Sapato (32) e Fred Nicácio (35).

O Raio-X do Cezar falando sobre o curso de domar as cobras 🐍 #BBB23



🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/iJHIYj9MdT — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2023

Entenda a formação do paredão:

O último domingo esteve repleto de emoções no BBB 23 com a formação de mais um paredão, apenas um dia após a saída de Gustavo (28) da casa.

A berlinda já começou com dois emparedados: Cara de Sapato, indicado por Sarah Aline (35), que atendeu o Big Fone, e Key Alves (23), indicação de MC Guimê (30), o anjo da semana. Mas a jogadora de vôlei conseguiu se safar da berlinda por conta da prova bate e volta. Por fim, a líder Bruna Griphao (23) indicou Fred Nicácio para o paredão e o mais votado pela casa foi Cezar Black.