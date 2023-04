BBB 23: Cezar Black critica Domitila: ''Ego muito insuflado''

Após permanência de Domitila no BBB 23, Cezar Black critica e se mostra incomodado com a sister

Após a saída de Marvvila do jogo do BBB 23 no décimo segundo Paredão e a permanência de Domitila na casa, Cezar Black desabafou com Sarah Aline sobre sua relação com a ativista social e Fred Nicácio.

"Não vejo mais nenhum diálogo saudável, nem afim de tentar falar sobre jogo, sobre uma estratégia ou outra. É preferível, pelos dois, falar com o Alface [Ricardo], que é mais em cima do muro... Na verdade, que joga hoje sozinho, do que discutir comigo", ele começou dizendo.

Sarah, então, opinou que essa posição parte mais de Domitila do que do médico. A psicóloga aconselhou o brother sobre a contagem de votos para o próximo Paredão e afirmou que o grupo precisa entender o seu posicionamento para planejar estratégias.

A psicóloga ressaltou que as sisters do Quarto Deserto ainda votam juntas. "Enfrentar elas juntas é saber que isso é um risco se a gente não fizer essa votação em conjunto também. Mas, faltando 21 dias para acabar, isso se torna cada vez mais individual", disse ela. "Até pra se unificar voto tem que haver um diálogo, tem que haver uma conversa, tem que haver disponibilidade de ambos os lados", Cezar rebateu.

O enfermeiro então compartilhou o que acha de Domitila: "Pelo o que eu senti dessa pouca conversa aqui, senti a Domitila com o ego muito insuflado, por ter retornado de tantos Paredões. Isso é minha opinião". Cezar disparou: "Pra eu vir aqui conversar voto, falar minha opinião pra não servir de nada (...) doar meu voto aqui escutando calado, não tendo opinião, não tendo voz, pra mim não rola. Fora de possibilidade. Eu não sei conviver com pessoas que não tem o mínimo de respeito nem educação".

Cezar comentou sobre o comportamento da ativista no jogo. "É o jeito dela falar, de se expressar. Muitas falas com finalidade de indiretas, alfinetadas", comentou.

Traição? Cezar Black toma voto e não leva imunidade de Amanda: ''Acorda''

A formação do Paredão deste domingo, 02, deixou os brothers surpreendidos com a dinâmica da semana. No confessionário, os participantes tiveram que escolher duas pessoas para votar e Amanda surpreendeu ao escolher Cezar Black como sua segunda opção depois colocar Marvvila como primeira.

Sem saber que a médica o tem como alvo, o enfermeiro se recusou em votá-la, afirmando que não faria isso por tê-la como uma pessoa próximo. Contudo, ele acabou se surpreendendo ao ver que a sister não deu a imunidade relâmpago para ele, mas sim para Fred Nicácio.

As duas pessoas mais votadas pela casa, Amanda e Larissa, tiveram que escolher cada uma, um brother para ser imunizado e não ir para a berlinda. Cezar Black quase parou no Paredão se não fosse a Prova Bate e Volta e os internautas logo comentaram a situação irônica que o enfermeiro enfrentou. Afinal, ele afirmou no confessionário que não votaria na médica.

"A Amanda votou no Cezar kkkkkkkkkkkk A AMIGA DO PEITO, IGUAL CATARRO, VOTOU NO AMIGO! PASSADA!", exclamou uma telespectadora."Acorda, Cezar Black", aconselhou um internauta. "Cezar Black descobrindo que foi de trouxa", apontaram outros.

Cezar mais uma vez provando que é possível jogar com honestidade e integridade.

É sobre ser leal as pessoas, sentimentos e não voltar atrás na sua palavra.

Isso é pra além do jogo, é pra vida...#BBB23 FORÇA BLACK pic.twitter.com/oYLGbxuLWt — Vogalarga ⚓ (@vogalarga) April 3, 2023

A Amanda votou no Cezar kkkkkkkkkkkk A AMIGA DO PEITO, IGUAL CATARRO, VOTOU NO AMIGO!!!! PASSADA!!!!



larissa Aline Alface Fredão Marvvila Sarah tadeu Domitila força black Amanda e Larissa Deserto Docshoes pic.twitter.com/EFHJQyraQ1 — 👊 (@angelica_cvb) April 3, 2023

acorda cezar black 🗣️ — du𖣻 foi no rock in bieber (@gwsanrio) April 3, 2023