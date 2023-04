BBB 23: Cezar aponta diferenças com aliados e dispara: "Sou hétero top"

Cezar conversou com Domitila Barros e Sarah Aline e comentou sobre ser diferente dos colegas do Fundo do Mar

Na área externa da casa do BBB 23, Cezar Black conversa com Domtila Barros e Sarah Aline, e desabafa sobre ser completamente diferente de seus colegas de confinamento.

"Vou ser sincero com vocês. A maioria das pessoas do Quarto Fundo do Mar, você, a Domi, o Fredão são pessoas completamente diferentes de mim", refletiu o enfermeiro.

"Acho que na vida, se a gente se encontrasse, a gente nunca iria conviver junto", afirmou ele. Sarah, então, analisa a fala do brother e comenta: "Pode ser que a gente não se encontrasse", disse a psicóloga.

Black aponta as diferenças entre ele e as aliadas, e se define como 'hétero top': "A gente frequenta lugares diferentes, tem causas diferentes, tem assuntos diferentes... A Domi é good vibes e eu sou hétero top. A gente nunca andaria juntos", pontuou. "Mas, assim, muitos dos assuntos que vocês trazem são muito do universo de vocês. Eu escuto muito para até aprender, saber mais sobre isso. Mas uma opinião minha sobre o assunto vai ser uma opinião boba às vezes."

Por fim, Cezar relembrou sua amizade com a ex-sister Key Alves: "Eu e a Key, a gente se acabava de dar risada, conversava, várias coisas em comum, várias besteiras, brincadeiras, e era super divertido. Porque a Key é moleca que nem eu sou moleque, de dar risada, fazer besteira, maluquice na rua. Mas quando a gente ia falar coisas importantes para ela, importantes para mim, a gente se ouvia e conversava coisas importantes também, sabe?", completou.

Brother expõe tática de sister após briga

Após ter sido colocado no Paredão do BBB 23 com a maioria dos votos da casa nesta terça-feira, 11, Cezar Black protagonizou uma discussão com Larissa. Depois da troca de farpas com a professora de Educação Física, o enfermeiro explicou para Domitila qual foi o motivo de ter se desentendido com a sister.

"A Larissa, quando chegou agora, eu estava cozinhando ali numa boa, conversando até com a Aline, tudo tranquilo, ela veio me dar alfinetada. Ela começou a falar sobre mim num tom de ofensa. (...) Aí eu falei: 'Já entendi qual é a sua tática, então você quer falar as coisas mas você gosta de ficar incitando quem está no Paredão, pra chamar o foco pra pessoa. Não se esqueça que você já saiu e voltou, por isso você está assim confortável, cheia de informação'", falou.

