BBB 23: Cezar afirma que Gabriel quis colocá-lo contra sister

Em conversa com os brothers, o enfermeiro Cézar lembra conversa que teve com o ex-Casa de Vidro no BBB 23

O enfermeiro Cezar conta sobre a conversa que teve ontem com Gabriel, o ex-participante da Casa de Vidro, em conversa com Fred Nicácio, Gabriel Santana, Gustavo, Key Alves, Marília e Sarah Aline. O profissional da saúde relembrou a conversa: "Ontem, quando ele veio conversar comigo, ele veio me jogando contra Domitila, dizendo que a justificativa do voto dele era por causa da Domitila. Só que ele não é homem de falar 'irmão, o que rolou? Gosto muito de você, vamos esclarecer isso aqui".

O brother continuou: "Não, chegou na cara de pau, começou a fazer a caveira dela e não me falou nada da relação que eu tinha com ele, que ele não esclareceu nada comigo 'Black, vou ter que votar em você por isso, mas gosto de você', simplesmente [ele disse] que ela é cobra'".

Cezar entrou no programa em dupla com a Miss da Alemanha, Domitila, e jogaram essa primeira semana do jogo em duplas. A formação do paredão acontece nesse domingo e a dinâmica do jogo é a seguinte: Começa com a dupla de Anjos imunizando uma dupla da casa. Depois, a dupla Líder indica outra dupla e a casa vota em dupla em seguida.

Logo depois acontece o contragolpe da dupla mais votada pela casa. Já a Prova Bate-Volta será com a dupla mais votada pela casa e a dupla do Contragolpe. A dupla indicada pelos Líderes e os Perdedores do Bate-Volta vão para o Paredão.

A votação do público irá decidir: Qual dupla deve ir para o Quarto Secreto? A dupla que for para o quarto secreto na terça-feira dará inicio a uma nova votação, qual participante da dupla você quer eliminar do BBB

O mais votado da dupla do Quarto Secreto é eliminado. O outro volta para o jogo.