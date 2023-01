BBB 23: caso seja escolhido, namorado de Manoel Vicente dá liberdade para beijar

Raphael Piza, namorado de Manoel Vicente, falou que o companheiro está liberado para "pegar" quem quiser

O namorado de Manoel Vicente, Raphael Piza, está indo para o Rio de Janeiro para encontrar o ruivo na Casa de Vidro. No entanto, ele já garantiu que se o companheiro for escolhido para entrar no BBB 23, terá liberdade na casa.

O casal tem um relacionamento aberto há 11 anos, o que significa que eles podem se relacionar com outras pessoas.

Segundo o 'Em Off', o namorado do médico afirmou que se ele quiser beijar, não tem problema. "Se ele quiser se envolver com alguém, ele pode se envolver, sim, tá mais que liberado, já é liberado aqui fora né, porque não seria lá dentro", contou.

Vale lembrar que há quatro participantes na Casa de Vidro e somente dois entrarão no reality. A lista de 'camarotes' e 'pipocas' será revelada na próxima quinta-feira, 12.

Nos stories, Raphael revelou: "Meu amor, estou chegando". Manoel foi avisado pelos familiares presentes no shopping e deixou recado. "Estou te esperando aqui, já estou sabendo que você está vindo", disse.

Confira story de Raphael Piza para Manoel Vicente: