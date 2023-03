BBB 23: Cara de Sapato troca carinhos com sister no quarto

Deitados na mesma cama, Cara de Sapato e Amanda são flagrados enquanto trocavam carinhos no BBB 23

Na manhã desta sexta-feira, 10, Antonio Cara de Sapato agitou os fãs ao ser flagrado trocando carinhos com Amanda no BBB 23, da Globo. Os fãs torcem para que eles comecem um relacionamento dentro do confinamento, mas os dois não dão o primeiro passo. Porém, os dois estão sempre juntos.

Desta vez, o lutador e a médica apareceram trocando carinhos enquanto estavam deitados na cama do Quarto Deserto. Ao voltar do banheiro, ele foi deitar na cama da amiga. Amanda começou a fazer carinhos na cabeça dele e o rapaz retribuiu com beijos no ombro dela.

Logo depois, Sapato voltou para a sua cama e Amanda foi atrás dele. Assim, os dois continuaram abraçados.

Cara de Sapato critica a higiene de Amanda

Não é de hoje que Antônio 'Cara de Sapato' (32) se incomoda com a higiene de Amanda (31). Desde que os dois entraram no BBB 23 em dupla, o lutador aconselha a médica a melhorar alguns hábitos. Mas no último final de semana, o atleta abriu o jogo e foi bastante sincero com a colega, ao pedir que ela tomasse banho e lavasse o cabelo em duas ocasiões diferentes.

No domingo, 5, o brother sentiu um mal cheiro e decidiu questionar a médica: "Não tomou banho, Amanda?”, perguntou. Ela explicou: “Hoje não, vou tomar para dormir". Indignado, o lutador perguntou novamente sobre o banho. “Tomei hoje, às sete horas da manhã, depois da festa", a médica confessou. “Amanda… Bem que eu estava sentindo! Porr*!", Cara de Sapato disse sobre o odor.