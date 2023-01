BBB 23: Cara de Sapato tem uma conversa séria com Fred Nicácio

Antonio Cara de Sapato Jr revela como se sente sobre Fred Nicácio em conversa com o médico no BBB 23

Na tarde desta segunda-feira, 30, Antonio Cara de Sapato Jr e Fred Nicácio tiveram uma conversa séria em clima de discussão de relação sobre o que um pensa do outro. O lutador foi falar com o médico sobre as informações que ele trouxe do Quarto Secreto e aproveitou para contar o que pensa sobre ele.

“Às vezes, você age comigo como se fosse meio que indiferente. Eu sinto isso, sendo bem sincero. Não sei se é seu jeito, entendeu, mas eu sinto isso”, disse ele.

Então, Fred se defendeu e disse que como está se sentindo após o quarto secreto. “Voltei atordoado, buscando aqueles que deixei aqui que eram meu grupo. Depois fui retomando outras ideias e outros papos e conversas. E há de se entender que, quando você volta de um paredão faslo com informações extras, você fica muito receoso. Não é nada pessoa, é do jogo”, disse ele.

Antonio Cara de Sapato Jr fala de sua aparência

Recentemente, Antonio Cara de Sapato Jr comentou sobre a estética dos lutadores de MMA. Ele contou que seus dentes não são alinhados por causa dos socos que leva no esporte. “Acha que tenho esse dente feios e torto por quê?”, disse, falando também sobre as orelhas inchadas dos lutadores.

“Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.