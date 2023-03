BBB 23: Cara de Sapato tem surpresa desagradável no almoço e quase vomita

Cara de Sapato sentiu nojo e precisou cuspir a comida enquanto almoçava no BBB 23

Dias difíceis na cozinha VIP da casa mais vigiada do Brasil. No almoço desta quarta-feira, 1, do BBB 23, Cara de Sapato (32) almoçava acompanhado de Amanda (31) e Bruna Griphao (23), quando precisou cuspir a comida após receber uma surpresa desagrádevel. O lutador se segurou para não vomitar depois que encontrou uma larva em sua salada.

Assim que notou o inseto, o atleta deixou a postura de lado e cuspiu tudo o que tinha na boca: “Nossa, mano”, ele disse ao se levantar desesperado. Alarmados, os brothers se assustaram com a reação do lutador e começaram a questionar o que tinha de errado: “Tava estragado o ovo?”, perguntou Gabriel Santana (23).

Amanda então foi averiguar o prato de Sapato e constatou: “Não, tem uma larva, uma larvinha, um bichinho”, explicou para o ator, enquanto o lutador cuspiu novamente no lixo da cozinha. Bruna, que também almoçava, levantou na mesma hora com muito nojo: “Aí, eu comi uma larva", gritou em meio alguns gemidos.

Logo em seguida, os brothers se reuniram para jogar a comida fora: “Você comeu? Tá na tua boca?”, perguntou um dos confinados para Sapato: “Tá no meu prato”, ele respondeu enquanto empurrava a comida para o lixo. “Tira o meu”, disse a atriz, que também tinha colocado a salada no prato.

TINHA LARVA NA COMIDA DA BRUNA E DO SAPATO MANO pic.twitter.com/yWmxmHsVzJ — joão (@joaoftts) March 1, 2023

Cara de Sapato desabafa sobre eliminação de Fred

Cara de Sapato se livrou de um paredão na última terça-feira, 28. Com a permanência na casa, o brother ficou reflexivo e falou sobre a eliminação de Fred Nicácio (35), um de seus desafetos no BBB 23.

"Era uma mágoa que eu estava carregando desde janeiro. E você viu o que eu falei ali, a pior coisa que a gente pode carregar é mágoa e rancor. Porque isso aí só atrapalha a gente", revelou o lutador. Ele também se mostrou aliviado já que os dois resolveram as desavenças antes do médico deixar o programa.