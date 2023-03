BBB 23: Cara de Sapato se mostra confuso com eliminação de Larissa: "Alguma coisa muito errada"

Cara de Sapato se mostrou confuso mas MC Guimê disse o que pode ter acontecido com Larissa

A casa está mais quieta após a eliminação de Larissa no BBB 23. Na cozinha da casa, MC Guimê conversou com os brothers e falou sobre o discurso de Tadeu Schmidt.

"Ele valorizou ela. Falou que ela chegou a ser aplaudida, já foi um destaque, mas na semana, talvez, ela não estava movimentando tanto o jogo. Não é nada sobre a pessoa, ela é maravilhosa", palpita.

Em seguida, o cantor contou o que estava pensando antes do resultado do paredão: "Eu achava que o Black saía, mas não achava que o Alface sairia. Ele está jogando... já fez muita coisa na casa, de jogo...".

Aline Wirley então comentou: "Então, se eu bater no Paredão, eu vou sair. Porque eu não movimento". Pouco tempo depois, eles se sentaram na mesa do VIP.

Cara de Sapato se mostrou confuso com o jogo. O lutador disparou para os aliados: "A gente está vendo alguma coisa muito errada".

A cantora ponderou que a ex-sister pode ter caído em um paredão errado ou que tem algo errado "lá dentro". Eles debateram a situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Confira o que Tadeu Schmidt disse no discurso antes da eliminação de Larissa

"A pessoa que sai hoje, não deixou de falar o que queria, ela fala mesmo. Talvez não saiba ouvir direito, mas falar ela fala, tem personalidade, defende aquilo que acredita até o fim. Só que tudo depende também do momento. Se o paredão te pega quando você não está mais no seu melhor momento, se você não fez as melhores escolhas... e aí temos um paredão quádruplo, três de um time e uma de outro. Leva vantagem com isso? Quem? A verdade é que por mais que se jogue em grupo, quem vai para o paredão é o indivíduo. E eu nem falo mais nada sobre os grupos. Agora eu só acompanho o placar das eliminações dos adversários. Deserto, cinco. Fundo do Mar, quatro. Quem sai hoje é você, Larissa", disse Tadeu Schmidt.